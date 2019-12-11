Волонтер на кухні: у мережу потрапило архівне фото Меган Маркл

Дружина принца Гаррі Меган Маркл, ще до того, як стала членом британської королівської сім'ї, займалася благодійністю.

На офіційній сторінці в Instagram однією з таких організацій, Центру Святого Фелікса (St. Felix Centre) з Торонто, з'явилося архівної фото Меган. Зроблений знімок був кілька років тому, коли Маркл знімалася в серіалі "Форс-мажори" (Suits) в Канаді та у вільний час допомагала даної організації.

В кадрі Меган стоїть в кепці і простому повсякденному одязі.

"Меган Маркл була активним помічником і волонтером Центру Святого Фелікса, коли жила і працювала в Торонто. Вона була волонтером на кухні в рамках благодійної програми громадського харчування. Одного разу на День подяки герцогиня пожертвувала нам їжу, індичок і закуски для більш ніж 100 осіб", — йдеться в пості.

Меган Маркл в ролі волонтера (Фото: instagram.com/st.felixcentre)

Зазначимо, кілька днів тому на офіційній сторінці Instagram герцога і герцогині Сассекских з'явилося повідомлення, у якому вони зазначили діяльність 12 благодійних організацій, в тому числі і центру в Торонто.

Нагадаємо, раніше Меган Маркл "допомагала" своїй американській подрузі по Голлівуду продавати прикраси - дизайнер Дженніфер Мейерс з Каліфорнії використала фото герцогині в рекламних цілях, що викликало обурення Букінгемського палацу. Єлизавета II заборонила публікувати фото Меган Маркл.