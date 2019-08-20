"Волочкова відпочиває": Лобода в Туреччині граціозно сіла на шпагат

Лобода, після народження дитини, швидко привела свою фігуру у форму, чим не упускає можливості похвалитися
Світлана Лобода, яка приховує своє сімейне становище і схоже, що сама виховує двох дочок, фото яких регулярно публікує у своєму Instagram, не втрачає можливості продемонструвати результати тренувань. Зірка досить швидко повернулася до обсягів, які у неї були до вагітності другою донькою Тільдою і схоже, що деякі показники навіть покращила. Принаймні в її блозі не дуже часто можна було побачити гімнастичні трюк, які тепер Світлана не проти показати своїм підписникам.
Кадр з Туреччини, на якому Світлана займається на свіжому повітрі без макіяжу, привернув її фоловерів запаморочливою розтяжкою зірки. Світлана легко сидить на шпагаті, граціозно вигнувши спину.
"Готуємося до концерту!" - скромно підписала несподіваний кадр співачка.
Шанувальники творчості Світлани не змогли залишитися байдужими до такого знімка, який відкрив нові грані артистки і активно прокоментували фото. Першою відзначилася подруга Лободи — гімнастка Лілія Подкопаєва, яка точно знає толк в шпагатах.
Інші підписники були солідарні зі спортсменкою, про що і написали під фото.
До речі, шанувальники нещодавно оцінили експромт зірки. Світлана Лобода вирішила влаштувати розспівування на столі в гримерці, так співачка репетирувала перед концертом.
Нагадаємо, українська співачка Світлана Лобода після насиченого концертного туру вирішила трохи відпочити і влаштувала собі європейські канікули. Артистка побувала в Римі і Монако.
До речі, Світлана Лобода з донькою розчулили шанувальників раптовим перевтіленням у кішок. Фанати оцінили образи і засипали знаменитість компліментами.