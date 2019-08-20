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"Волочкова відпочиває": Лобода в Туреччині граціозно сіла на шпагат

Lite » Новини шоу-бізнесу 20.08.2019 - 13:52
"Волочкова відпочиває": Лобода в Туреччині граціозно сіла на шпагат
Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Лобода, після народження дитини, швидко привела свою фігуру у форму, чим не упускає можливості похвалитися

Світлана Лобода, яка приховує своє сімейне становище і схоже, що сама виховує двох дочок, фото яких регулярно публікує у своєму Instagram, не втрачає можливості продемонструвати результати тренувань. Зірка досить швидко повернулася до обсягів, які у неї були до вагітності другою донькою Тільдою і схоже, що деякі показники навіть покращила. Принаймні в її блозі не дуже часто можна було побачити гімнастичні трюк, які тепер Світлана не проти показати своїм підписникам.

&quot;Волочкова відпочиває&quot;: Лобода в Туреччині граціозно сіла на шпагатФото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Кадр з Туреччини, на якому Світлана займається на свіжому повітрі без макіяжу, привернув її фоловерів запаморочливою розтяжкою зірки. Світлана легко сидить на шпагаті, граціозно вигнувши спину.

"Готуємося до концерту!" - скромно підписала несподіваний кадр співачка.

Шанувальники творчості Світлани не змогли залишитися байдужими до такого знімка, який відкрив нові грані артистки і активно прокоментували фото. Першою відзначилася подруга Лободи — гімнастка Лілія Подкопаєва, яка точно знає толк в шпагатах.

&quot;Волочкова відпочиває&quot;: Лобода в Туреччині граціозно сіла на шпагат

  • Світла!!! Ну це ж неможливо.... оце форма! Захоплююся

Інші підписники були солідарні зі спортсменкою, про що і написали під фото.

  • Світлана Сергіївна, навіщо ви така ідеальна?
  • Як красивооо
  • Ви дуууууууууууже гарна без мейка
  • Клаааааасный шпагат
  • А то Волочкова думає, що вона одна така! Молодець!!!
  • Улюблена Lo
  • Ідеальна
  • Лобода не Волочкова,але на шпагаті сидить кльово
  • Волочкова відпочиває перед СуперЗірочкою
  • Спортсменка
  • Ось це розтяжка!!!
  • Ого круто
  • А поперечний шпагат вмієте? Бажаю побачити
  • Красуня просто
  • Вау, яка фігура,фігура і шпагат

До речі, шанувальники нещодавно оцінили експромт зірки. Світлана Лобода вирішила влаштувати розспівування на столі в гримерці, так співачка репетирувала перед концертом.

Нагадаємо, українська співачка Світлана Лобода після насиченого концертного туру вирішила трохи відпочити і влаштувала собі європейські канікули. Артистка побувала в Римі і Монако.

До речі, Світлана Лобода з донькою розчулили шанувальників раптовим перевтіленням у кішок. Фанати оцінили образи і засипали знаменитість компліментами.

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