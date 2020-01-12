"Хвилювався не дарма": Холостяк 9 розповів про вражаючий сюрприз від коханої

Холостяк 9 Микита Добринин і його кохана Даша Квіткова насолоджуються насиченою поїздкою на Балі. Пара вирішила не зупинятися в одному готелі, а об'їздити острів і подивитися всі його пам'ятки та природні краси. Так, закохані постійно змінюють місце перебування, що дозволяє їм насолоджуватися новими дивовижними видами і побачити Балі з різних сторін. Наприклад, пара встала в 3 ранку для того, щоб відправитися на екскурсію на рисове поле і встигла влаштувати романтичний фотосет. Примітно, що перед Новим Роком Микита святкував день народження, який випав на 30 грудня. Пара зустріла свято в Буковелі, але Даша все ж встигла вдома, в Києві, приготувати для коханої приємний сюрприз.

Так, між польотом на Балі і "робочим" Новим роком в українських Карпатах дівчині вдалося викроїти час, проявити креатив і влаштувати для Микити незабутнє свято.

"Вдома вона одягла мені пов'язку на очі і так у темряві ми їхали годину в таксі на секретну локацію. До кінця нічого не розумів. Їхав і хвилювався. І я хвилювався не дарма. Стільки друзів, стільки сюрпризів. Шалено був радий бачити всіх, хто ще не помчав з Києва, було супер приємно прочитати і кожне ваше побажання в інста. Окреме спасибі моїй коханій @kvittkova, яка готувала цю вечірку з крутою командою профі. Завдяки вам цю ніч я згадую і тут на Балі", - поділився своїми враженнями екс-холостяк.

Фото: Микита Добринін і Даша Квіткова з друзями (instagram.com/nikitadobrynin)

Також він показав кілька фото у великій компанії друзів, а також романтичний знімок разом з коханою на фоні килима. Микита ніжно обійняв Дашу ззаду і прикрив очі від припливу ніжності до другої половинки.

Шанувальники пари моментально оцінили старання дівчини і залишили чимало захоплених відгуків з приводу надзвичайного та особливого торжества.

Так приємно дивитися на вас, ви всі такі позитивні і круті, вам добре відпочити

Ви круті

Крутий і несподіваний подарунок вийшов

Ви нереальні. Це було дійсно круто

Супер

Круто мати в житті таку людину, яка наповнює пам'ять прекрасними спогадами. Даша топ

Всі такі щасливі. Видно, що час провели дуже добре

Це так мило. Ви ідеальна пара

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Даша Квіткова трепетно привітала коханого з днем народження і влаштувала для нього фото - і видеомарафон з побажаннями.