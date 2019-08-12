Хвилюючі вигини: Катя Осадча в бікіні показала фігуру під шум хвиль

Катя Осадча не втомлюється від відпочинку на Турецькій Рив'єрі, де вона ось уже два тижні насолоджується відпусткою з чоловіком Юрієм Горбуновим. Ще б пак – чудові морські пейзажі, м'який клімат, тепла вода і ласкаве сонце. А ще і смачна їжа, яка змусила теледіву на час забути про дієту і спокуситися на ласощі, наприклад, апетитне морозиво. Правда, це анітрохи не нашкодило її стрункій фігурі. Свої точені форми Катя вирішила продемонструвати в Instagram підписникам, позуючи в бікіні.

Ведуча сидить спиною до камери біля самої кромки моря. На ній – чорний купальник бікіні, який підкреслив її стрункі форми – осину талію і округлі стегна. Легка хвиля з шумом накотилася на берег і злегка накрила Катаю, яка в цей момент повернулася в профіль.

"Море спокою", - залишила вона підпис до заспокійливого кадру англійською мовою.

Шанувальники телезірки оцінили ролик з її участю. Вони зізналися, що відчувають релакс від одного тільки перегляду короткого відео і побажали Каті гарного відпочинку.

Море і красуня!

Отримую релакс тільки від одного виду

Катю, як шикарно! Гарного відпочинку!

Ой, клас!

Здорово!

Краса!

Шикарно!

Релакс

Кайф, вічно б так і сидіти!

Головне щастлива!

Скріншот коментарів ( instagram.com/kosadcha)

У сторіз щаслива теледіва опублікувала фото в купальнику. Вона посміхається в камеру і релаксує в прозорій бирюзвой воді. Також Катя показаала образ в мереживній невагомому білосніжній сукні з відкритими плечима.

Катя Осадча (Фото: instagram.com/kosadcha)

Раніше Катя Осадча вже демонструвала лук в цьому вбранні, блиснувши стрункими ніжками.

Також Катя Осадча покрасувалася на фоні мальовничих турецьких видів і показала повітряний образ в прозорому сарафані і капелюсі.