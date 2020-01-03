Внучка Софії Ротару насолоджується канікулами в Монако з сім'єю і нареченим

Онучка Софії Ротару, 18-річна модель, співачка і влогер-початківець Соня Едокіменко вирішила провести зимові свята з сім'єю. Дівчина прилетіла з Нью-Йорка до Києва, де її зустріли тато Руслан Євдокименко і мама Світлана, а вдома чекав брат Анатолій. Щоправда, в Києві родина надовго не затрималася і вирушила зустрічати Новий Рік в Монако. Про те, як проводить час у колі рідних і близьких, а також зі своїм бойфрендом Марко Дюменілом вона розповіла у свіжому випуску свого влога.

Дівчина гуляла по місту з коханим, обідала на терасі ресторану, адже тепла погода дозволила їй відправиться на променад в одному світшоті. Разом з Марком вони їли солодку вату, куплену прямо на вулиці.

До зустрічі Нового Року дівчина готувалася дуже ретельно. Повернувшись після шопінгу, Соня пішла робити макіяж і зняла процес накладання мейкапу на камеру. Вона одягла золоту сукню з паєтками і сіла за святковий стіл.

Фото: Соня Євдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

До речі, новорічну ніч родина зустрічала зі знаменитою бабусею Софією Ротару. Після бою курантів Соня з батьками вирушила на прогулянку в ошатний центр міста.

Фото: Соня Євдокименко з сім'єю (instagram.com/iamsofiaeve)

Варто зазначити, що в Новий Рік дівчина ввійшла з новою зачіскою – вона обстригла чубок. Соня зізналася, що зміна іміджу їй подобається.

До речі, раніше Соня Євдокименко опублікувала сімейне новорічне фото біля ялинки. На знімку можна побачити всю велику родину дівчини, включаючи її знамениту бабусю.