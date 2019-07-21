Онучка Ротару відправилася з коханим на романтичний вікенд в Тоскану

Онука легенди естради Софії Ротару, 18-річна Соня Євдокименко любить подорожувати. Дівчина відпочиває в компанії свого бойфренда по імені Марко Дюменил і воліє поїздки по Європі – пара побувала в Парижі, Каннах, проводить разом час в Лондоні, де живе і навчається дівчина. Зараз вони релаксують у сонячній Італії і насолоджуються романтичними канікулами на фоні мальовничих пейзажів. У сторіз Instagram вона показала активний вікенд в Тоскані.

Софія разом з коханим вибралася на велопрогулянку по курортному місту Форте Дей Мармі. На дівчині – біла сорочка, яку вона зав'язала на вузол під грудьми, і шорти із завищеною талією бірюзового кольору. Вона їздить по вулиці на велосипеді з кошиком, насолоджуючись видами міста і ласкавими сонячними променями.

Фото: Соня Євдокименко і Марко Дюменил на велопрогулке (instagram.com/iamsofiaeve)

У свою чергу, Марко також розмістив в сторіз короткий ролик з Софією в головній ролі. Вона посміхається в камеру, повернувшись через плече, а потім стрімко їде вперед, залишивши бойфренда позаду. Пара виглядає щасливо і розслаблено.

Фото: Соня Євдокименко (instagram.com/marcodumenil)

Раніше Соня і Марко побували в Каннах. Дівчина опублікувала фото в кольоровому купальнику оригінального крою і показала, як розслабляється в басейні. Підписники юної красуні вкотре захоплювалися її ідеально стрункими формами, які дівчина вміло підкреслює за допомогою вдало вибраного вбрання.

Крім того, онучка Софії Ротару поділилася секретами стрункості і розповіла, як підтримує себе у формі. Також Соня Євдокименко повідала про улюблені стравах і гастрономічні вподобаннях.