Разом з посмішкою: Потап і Каменських заворожили щастям і розкрили секрет вдалого дня

Парочка розповіла секрет вдалого початку дня
Потап і Настя Каменських завжди заряджають шанувальників позитивом і радують спільними щасливими фото. Ця невгамовна парочка вміє отримувати задоволення від життя і щедро ділиться своїм хорошим настроєм з шанувальниками, а вони обожнюють бачити закоханих разом. Так, Настя опублікувала кадр з чоловіком в домашній обстановці.
Вона позує в оригінальній джинсовій спідниці асиметричного крою та пудровій футболці з акуратним написом. У вухах у неї – величезні сережки-кільця. З прикрас – срібні елегантний браслети на зап'ястя. Потап позує у вільній білосніжній футболці і сірих джинсах. Пара тримає на руках домашню улюбленицю – собачку Мімі. Закохані розташувалися в домашній обстановці, посміхається і буквально світиться від щастя.
"Ось так проводити ранок - разом і з посмішкою - це те, що заряджає енергією і настроєм на весь день! І я точно знаю, що день буде класним", - залишила оптимістичний підпис Настя.
Потап і Настя Каменських обожнюють домашню улюбленицю Мімі (фото: instagram.com/kamenskux)
Шанувальники не втрималися від компліментів для улюбленої парочки.
Скріншот коментарів
Нагадаємо, що раніше Настя Каменських дала слушні та ефективні поради з укладання і догляду за волоссям.
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Автор: Lite