Знову разом: Потап розчулив мережу сонячним фото в обіймах Каменських

Пара насолоджується часом один з одним після короткого розставання
Настя Каменських останні кілька днів провела в Туреччині, де розважала відпочиваючих своїми хітами і заодно встигала і сама розслабитися на морському узбережжі. Співачка регулярно балувала шанувальників жаркими фото в своєму Instagram, показуючи свою значну колекцію купальників і захоплюючи апетитною фігурою. Потап же нудьгував по коханій дружині вдома - і ось вони нарешті знову разом!
Продюсер поділився ніжним спільним фото з Настею - пара позує на тлі яскравого неба в сонцезахисних окулярах, мило обіймаючи один одного. Репер надів цікаву футболку, на якій зображений чоловік, а артистка посилає на камеру поцілунок.
Потап і Настя Каменських зворушили романтичним фото (фото: instagram.com/realpotap)
Підписувати знімок Потап не став. Однак судячи по відео в сториз, кадр був зроблений в Одесі, де виступала Каменських.
Користувачі мережі зворушилися романтиці між подружжям і засипали їх теплими відгуками.
Скріншот коментарів
Нагадаємо, що раніше Настя Каменських в трендових лляних шортах і топі в романтичному стилі зарядила мотивацією в останній місяць літа.