Знову разом: Потап розчулив мережу сонячним фото в обіймах Каменських

Настя Каменських останні кілька днів провела в Туреччині, де розважала відпочиваючих своїми хітами і заодно встигала і сама розслабитися на морському узбережжі. Співачка регулярно балувала шанувальників жаркими фото в своєму Instagram, показуючи свою значну колекцію купальників і захоплюючи апетитною фігурою. Потап же нудьгував по коханій дружині вдома - і ось вони нарешті знову разом!

Продюсер поділився ніжним спільним фото з Настею - пара позує на тлі яскравого неба в сонцезахисних окулярах, мило обіймаючи один одного. Репер надів цікаву футболку, на якій зображений чоловік, а артистка посилає на камеру поцілунок.

Потап і Настя Каменських зворушили романтичним фото (фото: instagram.com/realpotap)

Підписувати знімок Потап не став. Однак судячи по відео в сториз, кадр був зроблений в Одесі, де виступала Каменських.

Користувачі мережі зворушилися романтиці між подружжям і засипали їх теплими відгуками.

Дуже мила пара

Сонечка

Любов

Оце ви загоріли

Прикольні такі

Ви неймовірні, дуже чудові...щастя вам і гарно відпочити

Гарні!!

А що за мужик з вами?

Красунчики! І небо, відбиваючись у лінзах, раділо вам і своєму відображенню

Футболка з Эскобаром

Чудово виглядаєте! Завжди знав, що рано чи пізно будете разом

Ну які ж гарні обидва

Ви класные

Коли небо в очах....

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських в трендових лляних шортах і топі в романтичному стилі зарядила мотивацією в останній місяць літа.