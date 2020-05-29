Разом поки не живуть: Слава Камінська розповіла про нового обранця і його стосунки з її дітьми

Після розлучення зі своїм чоловіком, хірургом Едгаром Камінським солістка "НеАнгелів" Слава весь свій вільний час присвячує дітям - синові Леону і доньці Лаурі. На карантині вони разом готували, майстрували всілякі штуки, займалися спортом, а днями після послаблення режиму самоізоляції вибралися на прогулянку в Межигір'я. При цьому артистка не приховує, що вже знаходиться в нових відносинах, однак особистість обранця воліє тримати в секреті. В інтерв'ю програмі "Слава+" Камінська зізналася, що новий коханий регулярно буває в її будинку і відмінно знайомий з дітьми.

"Адже вони живуть з мамою і мій обранець бачить їх кожен день", - зазначила співачка.

Проте закохані поки не живуть разом - як раз таки через дітей.

"Я не дуже поки розумію, як мені почати жити з ним. Перевозити дітей у його пенати - я не знаю, як це позначиться на психіці дітей. Перевозити його в цю квартиру - це теж буде дивно. Тому, є такі пастки", - пояснила Слава.

Артистка також розповіла, що у дітей склалися хороші стосунки з її коханим, однак для них він поки тільки "друг мами".

"У мене діти не спостерігають такого, щоб вони могли подумати, що це їх новий тато", - говорить Камінська.

Фото: Слава Камінська з дітьми (instagram.com/babaslavka)

5-річний Леон і 4-річна Лаура також знайшли спільну мову і з новою обраницею її екс-чоловіка Едгара, співвласницею і арт-директором бренду Jean Gritsfeldt Ольгою Багатою.

"Вони дуже добре ставляться до батькової дівчини", - поділилася виконавиця.

Фото: Едгар Камінський з донькою (instagram.com/edgar_kaminskyi)

Але розповідати детальніше про свого коханого Слава відмовилася - на її думку, щастя любить тишу.

"Я он минулі 5 років вже розповідала, нарозповідаласьь", - заявила співачка.

Нагадаємо, Слава з НеАнгелів показала дітям світ "особливої розкоші і багатства" на прогулянці по Межигір'ю.