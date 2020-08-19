Разом назавжди: Вікторія Бекхем зворушливо зізналася в любові Девіду Бекхему

Вікторія Бекхем, яка завжди любила сімейні пости, останнім часом стала особливо сентиментальною. Вона зізнається в почуттях всім дітям, радіє одруженню старшого з них, а також не забуває про свого коханого чоловіка – екс-футболіста і бізнесмена Девіда Бекхема.

Вікторія показала нове фото з чоловіком (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Кілька годин тому Вікторія запостила нове фото, на якому вони позують удвох, ніжно обійнявшись. 46-річна Вікторія одягнена в білі міні-шорти з чорним ременем і вільного крою блакитну блузку. Таким чином, вічно молода ікона стилю продемонструвала свої стрункі засмаглі ноги, викликавши бурю емоцій у фоловерів. Над макіяжем і укладкою вона також постаралася, зробивши свій образ просто бездоганним. 45-річний Девід одягнув молочного відтінку футболку, а також чорні штани. Виглядають вони обидва щасливими і задоволеними життям. «Цілую, Девід. Я люблю тебе», – таким було послання її коханому чоловікові.

Мережа просто вибухнула коментарями, в яких пару назвали прикладом для наслідування і просто найбільш надихаючою сім'єю. «Чудові ви обидва... Ці ноги!», «Будь ласка, заради любові... Будьте разом завжди... І боріться за чого б це вам не коштувало», «Прекрасні», «Сильна пара! Прекрасно», «Прекрасне фото», «Одна з найкрасивіших пар», «Що за чарівне фото», «О-о-о, ви такі красиві разом», «Дуже миле фото»...

Вікторія і Девід все так само закохані (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Пара вирушила в Грецію, щоб відпочити від насичених подіями останніх місяців. Нагадаємо, не так давно світ облетіла новина, що бренд Вікторії на межі банкрутства. Тому сприяли і світова криза у зв'язку з карантином, і інші причини. Подружжя було змушене взяти величезний кредит, щоб врятувати дітище дизайнера. Зараз, як видно, справи почали налагоджуватися. До речі, щоб розпіарити одяг з нової колекції в мережі, Вікторія часто демонструє їх у своєму блозі.