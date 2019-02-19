"Закохуюся": Джамала в оригінальному образі розповіла про дивовижне відкриття

Співачка розповіла про свою подорож до Варшави

Известная певица и судья Нацотбора на "Евровидение 2019" Джамала решила поделиться с поклонниками приятным открытием – профессия помогла ей не только много путешествовать, но и лучше узнать людей. Об этом она написала на странице в Instagram.

Звезда предстала перед камерой в оригинальном наряде от украинских дизайнеров. Для фото она выбрала зеленые укроченные брюки с завышенной талией от бренда Litkovskaya и нежно-розовую блузку-водолзаку от A.M.G.

"Чем больше путешествую и знакомлюсь с разными культурами, людьми разных национальностей, тем больше я влюбляюсь в этот мир. Мы все живем рядом, но мы все такие разные! Это удивительно! В этом еще один бонус моей профессии - я встречаю много творческих, талантливых людей со всего мира. Третий день в Варшаве, все прекрасно", - написала артистка.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Поклонники оценили образ звезды и одарили ее комплиментами, отметив безупречный вкус в выборе одежды.

"Выглядишь-супер!", "Какая вы стильная и красивая, прям глаз не отвести", "Талантливая, стильная, просто красавица!", "Красиво", "Роскошная bella donna", - отмечали фолловеры.

Напомним, что Джамала покорила подписчиков нежным образом в стильном наряде.

К слову, Дамала поделилась своим мнение о финалистах Нацотбора на "Евровидение 2019".

Ранее Джамала показала в сети эксклюзивные кадры закулисья съемок Нацотбора на Евровидение 2019.