"Закоханий погляд": фото Дорофєєвої викликало скандал в мережі

Фанати також сперечаються з приводу зачіски артистки
Відома українська співачка Надя Дорофєєва, яка нещодавно засвітилася у відвертому вбранні у компанії свого чоловіка, опублікувала новий знімок з концерту в мережі. Під публікацією розгорілися суперечки з приводу зачіски артистка, а також її відносин. Знімок, який зібрав більше трьох сотень коментарів опублікований на сторінці артистки у Instagram.
"ViS ViS ViS Love Love", — написала Дорофєєва в підписі до світлини. ViS, як вважають фанати — скорочено "Час і Скло" в англійській транслітерації.
Скріншот поста облікового запису instagram.com/nadyadorofeeva
Фото: (instagram.com/nadyadorofeeva)
В коментарях вибухнув справжній скандал з приводу зачіски Наді. Деякі вважають, що дівчині йде каре, інші висловили своє обурення з приводу зачіски.
Скріншоти коментарів поста аккаунта instagram.com/nadyadorofeeva
Окрема увага з боку фанатів була приділена "сюжету" знімка. Декому здалося, що дівчина дивиться на Позитива (Олексій Завгородній) "закоханим поглядом".
"Позитив так світиться", "У Наді закоханий погляд на... напарника по групі", — неоднозначно помітили фанати.
Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/nadyadorofeeva
Нагадаємо, що MONATIK показав старших синів.
До цього Дорофєєва підкорила фанатів новим яскравим образом.
Відео: (video.rbc.ua)