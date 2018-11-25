"Закоханий погляд": фото Дорофєєвої викликало скандал в мережі

Фото: Надя Дорофєєва та Позитив (instagram.com/nadyadorofeeva)

Фанати також сперечаються з приводу зачіски артистки

Відома українська співачка Надя Дорофєєва, яка нещодавно засвітилася у відвертому вбранні у компанії свого чоловіка, опублікувала новий знімок з концерту в мережі. Під публікацією розгорілися суперечки з приводу зачіски артистка, а також її відносин. Знімок, який зібрав більше трьох сотень коментарів опублікований на сторінці артистки у Instagram.

"ViS ViS ViS Love Love", — написала Дорофєєва в підписі до світлини. ViS, як вважають фанати — скорочено "Час і Скло" в англійській транслітерації.

Скріншот поста облікового запису instagram.com/nadyadorofeeva

Фото: (instagram.com/nadyadorofeeva)

В коментарях вибухнув справжній скандал з приводу зачіски Наді. Деякі вважають, що дівчині йде каре, інші висловили своє обурення з приводу зачіски.

Скріншоти коментарів поста аккаунта instagram.com/nadyadorofeeva

Окрема увага з боку фанатів була приділена "сюжету" знімка. Декому здалося, що дівчина дивиться на Позитива (Олексій Завгородній) "закоханим поглядом".

"Позитив так світиться", "У Наді закоханий погляд на... напарника по групі", — неоднозначно помітили фанати.

Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/nadyadorofeeva

Нагадаємо, що MONATIK показав старших синів.

До цього Дорофєєва підкорила фанатів новим яскравим образом.

Відео: (video.rbc.ua)