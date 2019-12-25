Закохані і щасливі: Холостяк 9 з коханою влаштували пристрасну фотосесію в білизні

Холостяк 9 Микита Добринін і його обраниця Дарина Квіткова не втомлюються демонструвати свої почуття - вони регулярно діляться в мережі романтичними спільними фото, а також розповідають про своїх відносини і відповідають на запитання шанувальників. Дівчина не раз зізнавалася, що їй дуже пощастило з партнером, адже вони чудово розуміють один одного і приймають такими, які вони є.

Іноді парочка ділиться вельми пікантними знімками, не соромлячись показувати свою пристрасть. Микита виклав на своїй сторінці в Instagram кілька пристрасних кадрів з коханою, на яких вони відображені в нижній білизні.

Так, на одному з фото Даша стрибнула на спину хлопця, обхопивши його руками за шию. Обидва при цьому весело сміються і виглядають дуже щасливими.

На іншому знімку Добринін тримає обраницю на руках, а та обхопила його руками і ногами. Їх обличчя дуже близько один до одного, ніби ось-ось пара зіллється в поцілунку.

Фото: Холостяк 9 Микита Добринін і Дарія Квіткова (instagram.com/nikitadobrynin)

"Наш найдобріший ранок", - прокоментував жаркі кадри Микита.

Фолловери вкотре зворушилися їх любові і залишили багато теплих відгуків.

Дуже красиві

Які ніжні фото

Дуже класні

Такі солодкі фото))

Такі гарніііі

Суперські посмішки

Дуже гарна пара ) бережіть один одного

Такі щирі

Яка класна фотосесія

Котіки

Ві дивовижна пара, така ніжна-ніжна. Спостерігати за вами - одне задоволення

Класні фото

Ааааа офігенний

Скільки ніжності ,пристрасті , любові ,радості , єдності і цілісності ,впевненості і краси !!!!!

Скріншот коментарів (instagram.com/nikitadobrynin)

Нагадаємо, що раніше Холостяк 9 Микита Добринін підвів підсумки 2019 року і поділився пікантним фото з обраницею.