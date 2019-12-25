Закохані і щасливі: Холостяк 9 з коханою влаштували пристрасну фотосесію в білизні

Микита Добринін підкорив шанувальників ефектними кадрами з коханою
Холостяк 9 Микита Добринін і його обраниця Дарина Квіткова не втомлюються демонструвати свої почуття - вони регулярно діляться в мережі романтичними спільними фото, а також розповідають про своїх відносини і відповідають на запитання шанувальників. Дівчина не раз зізнавалася, що їй дуже пощастило з партнером, адже вони чудово розуміють один одного і приймають такими, які вони є.
Іноді парочка ділиться вельми пікантними знімками, не соромлячись показувати свою пристрасть. Микита виклав на своїй сторінці в Instagram кілька пристрасних кадрів з коханою, на яких вони відображені в нижній білизні.
Так, на одному з фото Даша стрибнула на спину хлопця, обхопивши його руками за шию. Обидва при цьому весело сміються і виглядають дуже щасливими.
На іншому знімку Добринін тримає обраницю на руках, а та обхопила його руками і ногами. Їх обличчя дуже близько один до одного, ніби ось-ось пара зіллється в поцілунку.
Фото: Холостяк 9 Микита Добринін і Дарія Квіткова (instagram.com/nikitadobrynin)
"Наш найдобріший ранок", - прокоментував жаркі кадри Микита.
Фолловери вкотре зворушилися їх любові і залишили багато теплих відгуків.
Скріншот коментарів (instagram.com/nikitadobrynin)
Нагадаємо, що раніше Холостяк 9 Микита Добринін підвів підсумки 2019 року і поділився пікантним фото з обраницею.