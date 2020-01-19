Закохані і щасливі Дантес та Дорофєєва в Домінікані несподівано спантеличили мережу

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес не втрачають даремно часу на відпочинку в Домінікані. Співачка зізнається, що почала відходити від втоми після насиченого робочого графіка і дозволила собі повністю розслабитися. Незважаючи на мінливу погоду, артистка із задоволенням відвідує пляж і веселиться з друзями – бізнес-леді Лерою Бородіною і телеведучим Андрієм Шабановим. Надя і Вова регулярно діляться барвистими фотолистівками і подробицями своїх райських канікул.

Так, співачка повідомила, що друзі пари полетіли додому, а вони з чоловіком залишилися в готелі. Надя звернулася до прихильників з несподіваним запитанням: чим можна зайнятися з чоловіком, щоб цікаво провести час у відпустці. Своє несподіване послання вона супроводила романтичним фото з чоловіком. Надя позує в легкому брючному костюмі, що складається зі штанів і сорочки нарозхрист, під якою виднівся "леопардовий" купальник. Вона відображена за мить до поцілунку, притулившись ближче до Володимира. До речі, артист надів схожий легкий ансамбль – у пари вийшов справжній family look.

"Поїхали наші Лєра Бородіна і Андрій Шабанов. Ми залишилися удвох. Навіть якось незвично, враховуючи що 4 роки ми завжди на відпочинку з друзями. Підкажіть, що робити наодинці з чоловіком? Які плюси/мінуси/підводні камені?" - поцікавилася співачка.

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Повністю фото пари можна подивитися тут

Шанувальники з юморов сприйняли питання Наді, але також перейнялися її проблемою і вирішили дати кілька слушних порад.

Просто насолоджуватися відпочинком і все

Насолоджуватися часом удвох, адже його так мало нам дано

Які милі

Надя, насолоджуйтеся один одним, поки ви у відпустці

Робіть своїх міні копій

Просто відпочивай! Лежи і загарай!

Дуже!

Ви класні

- Гарна пара! Насолоджуйтеся один одним, робіть більше приємних компліментів, знаходьте цікаві теми для розмови, розважайтеся і заряджайтеся позитивом!

Скріншот коментарів

Володимир Дантес також поділився фото з дружиною, зробленим під час екскурсії Щоправда, поїздка на артиста не справила враження.

"В екскурсію входило подорож по лагуні, пейзаж якої нагадував мої тренування з вейксерфу на Десні, потім ми їхали довго по красивому узбережжю, щоб попити з кокосів, потім знову довго їхали по узбережжю, щоб побачити, як обробляється рис. Рис!!! Ок. Наступний пункт просто розірвав мою свідомість - ми поїхали на городи в місцеву селі. І знаєте що там ми побачили? Гарбуз, перчик чилі, баклажан, какао, каву, картоплю. Я не повірив очам! Потім відправилися по дуже небезпечному, але як говорив гід - абсолютно не небезпечному маршруту, щоб покататися на гойдалках. Це дуже красиво було!" - відверто розповів шоумен.

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес (фото: instagram.com/vladimirdantes)

Нагадаємо, що Дорофєєва завела мережу гарячим фото топлесс на шезлонгу. Знімок прокоментували навіть Потап і Настя Каменських.