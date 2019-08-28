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"Закохана дівчина": Катя Осадча оригінально прощається з літом

Lite » Новини шоу-бізнесу 28.08.2019 - 20:31
"Закохана дівчина": Катя Осадча оригінально прощається з літом
Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Осадча поспішає готувати свіжі випуски "Світського життя"

Катя Осадча приємно порадувала шанувальників, які вже встигли скучити за її стильним образами. Зазначимо, що цього літа українська телеведуча вирішила дозволити собі справжній релакс. Осадча та Горбунов за літо 2019 відпочили кілька разів, відвідавши Амстердам, а також Одесу, Туреччину. Також тривалий час Катерина просто відпочивала з сином в заміському будинку. І ось, телеведуча вирішила повернутися до роботи! А це означає, що зовсім скоро вона буде ділиться десятками фото і відео з різних світських заходів.

А попрощатися з відпускним літом Осадча вирішила стильно! Так, на своїй сторінці в мережі instagram незмінна ведуча програми "Світське життя" опублікувала життєрадісне фото. На знімку Осадча позує на зеленій галявині, на ведучій - розкішне вечірнє плаття насиченого синього кольору. Плаття з пишною спідницею, корсет оголює похилі плечі. На ногах - золоті босоніжки на шпильці. А ось волосся заплетене в акуратну косу.

"Літо закінчується, але не літні фото :) #backtowork #дороботи #літо #літо2019 #відпустка", - підписала знімок Осадча, супроводивши його інформативними хештегами.

&quot;Закохана дівчина&quot;: Катя Осадча оригінально прощається з літом

Стильна Катя Осадча в синьому вечірньому платті (фото: instagram.com/kosadcha)

Шанувальники телеведучої тут же поспішили залишити коментарі під її новим яскравим фото:

  • "Гарно поєдналися кольори на фото"
  • “Щиро Щаслива! І звичайно Закохана!!!)))"
  • "Катя, ти супер"
  • "Красуня!"
  • "Така красива"
  • "Катя, ваша усмішка - щось"
  • "Вам дуже пасує цей колір"
  • "Ох вже цей насичений колір сукні"
  • "Гарненька, як молоденька дівчина"

&quot;Закохана дівчина&quot;: Катя Осадча оригінально прощається з літом&quot;Закохана дівчина&quot;: Катя Осадча оригінально прощається з літом

Скріншот коментарів: instagram.com/kosadcha

Нагадаємо, раніше Осадча зворушливо привітала Горбунова з днем народження. 24 серпня вся Україна відзначає День Незалежності, а ось для Каті Осадчої це подвійно особливий день - її коханий чоловік Юрій Горбунов святкує день народження! Ведучому виповнилося 49 років.

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