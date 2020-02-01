Як закохатися в біг: спортивна Настя Каменських поділилася порадами

Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/kamenskux)

Співачка регулярно займається спортом і долучила до цього і Потапа

Після вражаючого схуднення Настя Каменських підтримує фігуру в прекрасній формі - в цьому їй допомагає правильне харчування і регулярне спортивне навантаження. Співачка часто відвідує спортзал, а також починає майже щоранку з пробіжки - причому робить це навіть на відпочинку, та ще й чоловіка Потапа долучила. Зараз пара відпочиває в Мексиці і поряд з гарячими фото в купальниках і ефектних нарядах артистка також показує і свої спортивні досягнення.

А в новій публікації вона вирішила поділитися з шанувальниками корисними порадами і розповіла, як полюбити біг. Настя опублікувала знімок, зроблений на терасі їх номера - зірка зображена в чорних велосипедках і короткому білому топіку, демонструючи свій пружний животик. Волосся вона зібрала в хвіст, а на обличчя не стала наносити макіяж.

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

"Хочу з вами поділитися 3 порадами від NK, як закохатися в біг!

Слухати своє тіло

Воно саме вам підкаже, коли потрібно взяти паузу або зменшити темп. Бігайте в задоволення вранці зустрічаючи світанок, і завжди з хорошим настроєм!

Ставте цілі

По моєму особистому досвіду скажу, що допомагає щоденник з зазначеними в ньому результатами. Адже ніщо так сильно не мотивує, як персональні успіхи!

Комбінуйте заняття

Регулярно бігати – корисно, але недостатньо. Силові тренування зміцнюють тіло й дають можливість відпочити бігових м'язів.

Я бігаю, і я щаслива. Побігли?" - розкрила свої секрети Каменських.

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

В коментарях фолловери дякують Насті за мотивацію й корисні поради і захоплюються її фігурою.

Відмінні поради, та побігли

Дякую, Настя

Все це правда сестричка , ти молодець

Молодчинка, дуже красива

А скільки разів на тиждень тренитесь ?і Ск часу займає в трену ваш біг?

Ну ваще багіня

Настя, ти крута, даєш такий стимул чимось зайнятися. Я багато років хочу почати бігати. І не можу змусити себе почати. Дай рада.

Настя це кайф для тіла, правда!

Настя !!! Ви молодець

Я теж тепер закохана ! Тіло прям "свербить" в очікуванні наступної пробіжки

Настя. Ві мотиватор,ви вселяєте впевненість ,Дякую

Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, що Настя Каменських показала спортивний ранок в Мексиці серед місцевих пейзажів і оригінальних пам'яток.