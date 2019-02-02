"Закохала з перших слів": Оля Полякова представила лірик-відео на новий сингл

Прихильники по достоїнству оцінили свіжий сингл від "Королеви ночі"

Видео: YouToube Оли Поляковой

Украинская певица Оля Полякова представила лирик-видео на песню о сильной женщине "Мадонна". Артистка проанонсировала выход композиции в Instagram. А лирик-видео появилось на ее YouTube-канале.

Артистка поинтересовалась, с какой песни начался день ее поклонников, а также объявила о выходе нового хита. Многие фаны отметили, что на концерте сингл звучал несколько иначе, но и новая версия пришлась по вкусу.

"Дорогие мои! Спасибо огромное за ваши слова, тысячи комментариев в соцсетях. Lyric Video на песню "Мадонна" уже на YouTube!" - написала "суперблондинка".

Поклонники артистки пришли в восторг от трека о независимой, целеустремленной женщине, которую "некому обнять", ведь она испытывает "одиночество у трона" и "ждет лишь одного звонка".

"Песня "Мадонна" однозначно заняло первое место в моем плейлисте и в моем сердце. Браво!", "Все песни, но вот "Мадонна" влюбила в себя с первых слов. Каждая песня в Вашем исполнении превращается в хит", "Мадонна" - супер. В Харькове когда впервые услышала, недопоняла. Сейчас 11 раз слушаю", "О, моя любимая песня из новых. Класс! Вы мое настроение", - отмечали комментаторы, успевшие оценить свежий трек.

Скриншот комментариев (instagram.com/polyakovamusic)

Напомним, что недавно Оля Полякова презентовала свой мини-альбом "Королева ночи", который включает 7 песен.

Ранее Оля Полякова продемонстрировала шикарную фигуру и длинные ноги во время съемок нового шоу на одном из ведущих украинских каналов.

К слову, обольстительная Оля Полякова показала откровенный и волнующий кадр из фильма "Основной инстинкт".

Видео: РБК-Украина