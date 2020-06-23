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Як вона в них влізла? Кім Кардашьян приголомшила мережу формами в надмірно вузьких штанях

Lite » Новини шоу-бізнесу 23.06.2020 - 20:23
Як вона в них влізла? Кім Кардашьян приголомшила мережу формами в надмірно вузьких штанях
Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Зірка знову змусила мережа обговорювати її

Кім Кардашьян – любителька сміливих образів. У її гардеробі маса провокаційних спокусливих речей, які підкреслюють видатні форми зірки на радість фанатів. Але іноді навіть найвірніші її шанувальники залишаються в шоці від чергового вибору знаменитості. Цього разу причиною запеклих суперечок в мережі стали надмірно вузькі штани Кім.

Як вона в них влізла? Кім Кардашьян приголомшила мережу формами в надмірно вузьких штанях

Кім обожнює латекс (фото: instagram.com/kimkardashian)

39-річна зірка і багатодітна мама продемонструвала новий лук в своєму Instagram. Образ склали кроп-топ крупної в'язки з глибоким вирізом і шнурівкою на спині, а також штани з сірого латексу, обтягуючі, немов друга шкіра. Вони підкреслили кожен сантиметр розкішних округлих стегон і сідниць Кім (щоб їх можна було краще роздивитись, вона повернулася до камери різними ракурсами), а на талії буквально "вп'ялися" в шкіру. Образ завершили виразний макіяж з використанням нової палетки і нюдового блиску для губ від KKW Beauty, а також високий хвіст з випущеними у скронь пасмами.

Як вона в них влізла? Кім Кардашьян приголомшила мережу формами в надмірно вузьких штанях

Кім в шокуючому образі (фото: instagram.com/kimkardashian)

Саме брюки стали головним предметом обговорення: фанати не змогли утриматися від часом різких коментарів. Так, один з них написав: «Виглядає так, як ніби вона може вибухнути в будь-яку секунду». Ще одна прихильниць знаменитої родини додала: «Як, чорт візьми, ти потрапила в ці штани?». «Ці штани вузькі», – не промовчала ще одна. Також послідовуваччі обурилися, чому з усіх сестер тільки у Кендалл і Кортні нормальна форма тіла? Але в цілому образ і отримав масу схвалень:

  • Я хочу мати ці штани
  • Гаряча матуся
  • Прекрасна
  • Ти просто чудова
  • прекрасна!
  • Богиня
  • Ідеальна
  • О Боже!
  • Останнє фото – вогонь!

Як вона в них влізла? Кім Кардашьян приголомшила мережу формами в надмірно вузьких штанях

Як вона в них влізла? Кім Кардашьян приголомшила мережу формами в надмірно вузьких штанях

Як вона в них влізла? Кім Кардашьян приголомшила мережу формами в надмірно вузьких штанях

Як вона в них влізла? Кім Кардашьян приголомшила мережу формами в надмірно вузьких штанях

Як вона в них влізла? Кім Кардашьян приголомшила мережу формами в надмірно вузьких штанях

Як вона в них влізла? Кім Кардашьян приголомшила мережу формами в надмірно вузьких штанях

Як вона в них влізла? Кім Кардашьян приголомшила мережу формами в надмірно вузьких штанях

Як вона в них влізла? Кім Кардашьян приголомшила мережу формами в надмірно вузьких штанях

Коментарі до посту (фото: скріншот instagram.com/kimkardashian)

Пізніше Кім додала також досить провокаційне відео, на якому позує в тілесного відтінку боді. Тугий корсет зробив талію знаменитої бізнесвумен просто осиною, а стегна і груди – неймовірно апетитними. «Просто знайшла це в моєму телефоні під час моєї особливої поїздки в Лондон в минулому році, щоб зустрітися з містером Перлом. Я носила такий корсет для Met Ball для мого образу в таборі @manfredthierrymugler, але корсет був недоречний в ту ніч...» Також Кім пообіцяла показати незабаром ще один архівний образ, який вони готували. Чекаємо з нетерпінням!

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Автор: Lite

Теги Новини України Кім Кардашян
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