"Пристрасть чекає вдома": Лазарєв обурився фото Тодоренко з гарячим красенем

Регіна Тодоренко не перестає дивувати шанувальників. Нові записи, інтерв'ю, цікаві проекти та інтригуючі деталі зйомок - це далеко не весь список, який телеведуча може запропонувати новому сезоні. Ось вже кілька днів її підписники в instagram обговорюють романичное відео, на якому дівчина зізнається в любові зірці серіалу "Три метри над рівнем неба", іспанському акторові Маріо Касасу. Регіна вирішила ще більше підігріти інтригу і показала спільне фото з гарячим красенем.

На знімку телезірка позує в романтичному червоному платті, накинувши на плечі джинсову куртку. Маріо стоїть біля мотоцикла (подібно його герою з культового фільму, який приніс йому всесвітню популярність). На акторові – бездоганно сидить костюм і стильні лофери на босу ногу. Регіна і Маріо дивляться один на одного, злегка схиливши голову на бік.

"Потяг", - залишила короткий інтригуючий підпис Регіна.

Регіна Тодоренко і Маріо Касас (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Шанувальники були не на жарт стурбовані кадром, а ще більше – текстом до нього. Навіть російський співак і друг сім'ї Регіні і Влада Топалова, Сергій Лазарєв не залишився в стороні від обговорень і "втрутився" в ситуацію.

"Я тобі дам, потяг!! Пристрасть тебе вдома чекає... в подвійному розмірі", - натякнув він на чоловіка і сина телеведучої.

Скріншот коментарів

Шанувальники також були стурбовані романтичним знімком, а багато позаздрили Регіні, адже вона змогла зустрітися з їхнім кумиром-красенем.

Я в шоці

Влад зрозуміє

Мачо

Я дуже і дуже заздрю тобі. Це мрія будь-якої дівчини

Ось так от, чоловік виставляє фото з дружиною, а дружина - з лівим мужиком (жартую, звичайно)

Очманіти

Перед таким красенем я б теж забула, що живу в щасливому шлюбі!

А як же чоловік?

Той момент, коли щаслива за Регіну і заздриш по білому

Він такий класний, обожнюю

Який ще потяг, Регіна? Я посланець Влада

Шикарний чоловік

Скріншот коментарів

У результаті виявилося, що "Потяг" - це новий серіал за участю Маріо, на презентацію якого він прилетів до Москви

Раніше Регіна Тодоренко розповіла про труднощі материнства і хронічний недосип – у її сина Михайлика почали різатися зуби.

Також Регіна Тодоренко оригінально привітала синочка Мішу, якому нещодавно виповнилося 9 місяців.