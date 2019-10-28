"Вологий пляжний движ!" Потап розпалив фото Каменських в мокрій футболці

Потап і Настя Каменських вирушили на канікули в Мексику. Незважаючи на відпускний розслаблений настрій, пара не забуває про заняття спортом – щоденні пробіжки вранці давно увійшли в звичку. Крім знімків в купальнику і пляжних луків, артисти публікують кадри з пробіжок в спортивному одязі і діляться зарядом гарного настрою з шанувальниками. Потап вирішив показати "свідоцтва" старанних тренувань на свіжому фото в Instagram.

Настя і її чоловік відображені в мокрих футболках. Потап підняв руки вгору і зігнув їх в ліктях, демонструючи біцепси. Співачка ж позує без макіяжу та показує смішну гримасу на камеру.

"Ми намочили футболки і сфоткалися, ви ж не подумали ,що ми спітніли!" - з гумором зазначив репер.

Фото: Потап і Настя Каменських instagram.com realpotap)

Фото спортивних артистів одним з перших оцінив їх тренер Андрій Хомицький. "Сильні фото і виглядаєте супер", - похвалив він підопічних.

Скріншот коментарів

Також шанувальники почали коментувати знімок. Вони відзначили, що Потап поруч з Настею схуд і помолодшав.

Це вологий пляжний движ! Хоча можна і подумати

Славні

Як Потап худне! Молодці!

Ви круті

Найкращі

Як Потап схуд!

Настю і Потапа підтягла!

Дуже красиві

Скріншот коментарів

Раніше Настя Каменських розповіла про найпопулярнішу частину свого тіла. Вона зізналася, що підтримує бодипозитив і приймає себе і свої форми.