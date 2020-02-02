Володимир Остапчук вперше зізнався, що насправді стало причиною його розлучення

Шоумен і телеведучий Володимир Остапчук, який нещодавно розлучившись з дружиною Оленою Войченко, зізнався, що виявився не готовий до претензій екс-дружини після того, як вона в подробицях описала свої почуття на публіку.

Олена зізналася у байдужості Володимира до батьківських обов'язків і висловила підозру в зрадах, на що Володимир не упустив можливості парирувати і дав відверте інтерв'ю Катерині Осадчій у програмі "Світське життя" на 1+1, в якому вперше публічно висловився, хто був ініціатором гучного зоряного розлучення і про його справжні причини.

"Ми почали сваритися і стали робити це на очах наших дітей", - так прокоментував початок розладу в сім'ї Володимир.

Фото: Володимир Остапчук з сім'єю на відпочинку (instagram.com/vova_ostapchuk)

Телеведучий зізнався, що зовсім не очікував, що їх особиста справа отримає такий резонанс, тому не став приховувати всіх подробиць. Він спростував нещодавні слова Олени про те, що нібито зраджував їй, і запевнив Катерину Осадчу, що не пішов до іншої жінки, всупереч її думці.

"Ми вдвох поставили крапку в наших відносинах", - так Володимир прокоментував інформацію про те, що саме він став ініціатором розлучення.

Фото: Володимир Остапчук та Олена Войченко (instagram.com/vova_ostapchuk)

"Причини сварок у нашій родині були пов'язані з моєю роботою. Але це точно не пов'язано з іншими жінками або чоловіками", — запевнив шоумен.

Крім того, він зізнався, що одкровення дружини про те, що він залишив дітей без грошей, стали для нього приголомшливими, адже він по-чесному поділив майно, залишивши колишній дружині житло, машину і суму в 30 тисяч доларів. А ще він згадав про додаткові кошти, які його дружина отримала на життя і оплату школи для старшої дочки.

"225 тисяч гривень за 5 місяців, крім домовленостей про поділ майна при розлученні", - здивував Володимир значною сумою.

Фото: Олена Войченко, Володимир Остапчук та їх донька Емілія (instagram.com/vova_ostapchuk)



Закінчив інтерв'ю Володимир подякою колишній дружині у тому, що вона була його опорою і підтримкою всі роки спільного життя і запевнив, що не залишить родину без грошей для існування і буде, як і раніше, брати активну участь у вихованні дітей.

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