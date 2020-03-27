Володимир Дантес покепкує над зірками українського шоубізнесу у новому випуску «Розсміши коміка» на «1+1»

28 березня о 18:30 глядачі «1+1» побачать новий випуск «Розсміши коміка», учасником якого стане український шоумен, співак і тренер нового сезону «Ліги сміху» Дантес. Разом з іншими гумористами він представлятиме місто Харків та з допомогою жартів спробує заробити кошти на допомогу Всеукраїнській спілці парамедиків у реалізації програми «Я можу врятувати життя».

На сцені «Розсміши коміка» Володимир Дантес встигне пожартувати про суддів проекту Євгена Кошового та Олю Полякову й ведучого Юрія Ткача, а також про інших українських зірок. Зокрема, Дантес «розкаже», як прима-балерина та суддя «Танців з зірками» Катерина Кухар сварить свого собаку, коли той нашкодить: «Ох, не терплю фривольностей на паркеті».

Під час виступу Дантес із гумором буде порівнювати свою зірковість із популярністю Наді Дорофеєвої, а потім не стримаються і почнуть жартувати про це і самі судді «Розсміши коміка». «У мене щодня просять автографи, на що я відповідаю: Надю, давай більше не будемо приколюватися», - так, чи то просто покепкує, чи поділиться реальною сімейною історією Володимир.

Також із уст зіркового учасника глядачі дізнаються, що трапилося, коли Юрій Ткач сів на дієту.

Нагадаємо, вже другий сезон поспіль шоу «Розсміши коміка» виходить не просто у розважальному, а й соціально спрямованому форматі. Так, гумористи об’єднуються у команди, представляючи конкретне місто, а гроші за сміх суддів витрачають на реалізацію соціального проекту свого населеного пункту. Якщо учасникам не вдається розсмішити зіркових коміків, вони мають реалізувати соціальний проект, задля якого прийшли на шоу, з власних кишень.

Які ще жарти підготував Дантес та чи зможе він розсмішити суддів, дивіться у новому випуску «Розсміши коміка» вже цієї суботи о 18:30 на «1+1».