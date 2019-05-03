Влад Яма з дружиною відірвалися на концерті Тіни Кароль в Туреччині (відео)

Хореограф з дружиною відпочивають в сонячному Бодрумі
Відомий танцюрист і хореограф Влад Яма разом з дружиною Ліліаною - і, швидше за все, маленьким сином, відправився на відпочинок в сонячну Туреччину, а саме на популярний курорт Бодрум. На своїй сторінці у Instagtam він показав, як вони проводять час у відпустці - крім ледачого пляжного відпочинку, пара встигла і повеселитися активно.
Так, спочатку Влад показав чарівний знімок, на якому вони з дружиною в обнімку позують на березі моря.
"Я на роботі", - загадково написав Яма.
Фото: Влад Яма з дружиною Ліліаною в Туреччині (instagram.com/vladyama_official)
Після чого показав, чим вони займалися ввечері - пара відірвалася на концерті української співачки Тіни Кароль, яка виступила в Бодрумі. Влад опублікував відео з заходу, В ролику вони з Лілею пританцьовують і підспівують відомим хітам артистки - "Шиншила" та "Пупсик".
"ПУПСИК та ШИНШИЛА. Дякуюі @tina_karol за шикарний концерт!.. Дуже стильно, але в той же час душевно і глибоко", - прокоментував хореограф.
Відео: Влад Яма з дружиною Ліліаною в Туреччині (instagram.com/vladyama_official)
Підписники знаменитості замилувались красивою парою і залишили безліч розчулених відгуків.
Нагадаємо, раніше Влад Яма схвилював мережу м'язистим торсом і загадковими подряпинами на спині.
Ми також писали, що Влад Яма зворушив мережу милим фото з сином.
До речі, Влад Яма вразив мережу відео з Наталею Могилевською з проекту "Танці з зірками", де він не тільки танцює, а ще й співає.