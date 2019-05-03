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Влад Яма з дружиною відірвалися на концерті Тіни Кароль в Туреччині (відео)


Хореограф з дружиною відпочивають в сонячному Бодрумі

Відомий танцюрист і хореограф Влад Яма разом з дружиною Ліліаною - і, швидше за все, маленьким сином, відправився на відпочинок в сонячну Туреччину, а саме на популярний курорт Бодрум. На своїй сторінці у Instagtam він показав, як вони проводять час у відпустці - крім ледачого пляжного відпочинку, пара встигла і повеселитися активно.

Так, спочатку Влад показав чарівний знімок, на якому вони з дружиною в обнімку позують на березі моря.

"Я на роботі", - загадково написав Яма.

Фото: Влад Яма з дружиною Ліліаною в Туреччині (instagram.com/vladyama_official)

Після чого показав, чим вони займалися ввечері - пара відірвалася на концерті української співачки Тіни Кароль, яка виступила в Бодрумі. Влад опублікував відео з заходу, В ролику вони з Лілею пританцьовують і підспівують відомим хітам артистки - "Шиншила" та "Пупсик".

"ПУПСИК та ШИНШИЛА. Дякуюі @tina_karol за шикарний концерт!.. Дуже стильно, але в той же час душевно і глибоко", - прокоментував хореограф.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публікація від VLAD YAMA (@vladyama_official)

Відео: Влад Яма з дружиною Ліліаною в Туреччині (instagram.com/vladyama_official)

Підписники знаменитості замилувались красивою парою і залишили безліч розчулених відгуків.

  • "Дуже гарні"
  • "Які классненькие,я обожнюю вашу пару"
  • "Тіна Кароль намагалася прямо для вас! Пупсик і Шиншила!"
  • "Пара вогонь, зустріньте старість, глибоку старість разом"
  • "Влад бомба"
  • "Ви класні і Тіна крута, звичайно))"
  • "Яка ви гарна пара! Ніколи не перестану захоплюватися вами!"
  • "Класні"
  • "Секс у тебе дружина))"

Нагадаємо, раніше Влад Яма схвилював мережу м'язистим торсом і загадковими подряпинами на спині.

Ми також писали, що Влад Яма зворушив мережу милим фото з сином.

До речі, Влад Яма вразив мережу відео з Наталею Могилевською з проекту "Танці з зірками", де він не тільки танцює, а ще й співає.

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