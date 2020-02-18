Влад Яма оригінально привітав дружину-іменинницю: Люблю від Майамі до Запоріжжя

Влад Яма завжди трепетно і ніжно висловлюється про дружину Ліліану. Він довго домагався прихильності дівчини і зачаровував її, як умів, а почуття пари лише з кожним роком міцніють. Вони виховують сина Леона, обличчя якого поки не готові показати громадськості, а от свої щасливі фотопортрети – будь ласка! Так, 18 лютого Ліліана святкує день народження, а її турботливий чоловік-хореограф не упустив можливість привітати красуню-дружину.

Пара зараз знаходиться в США, де відпочиває зі своїми друзями – гімнасткою Анною Безсоновою та її чоловіком фітнес-тренером Дмитром Момотом. Так, Влад опублікував в Instagram веселе відео з дружиною, на якому вона стрибає і тішиться, мов дитина.

"З Днем Народження! Люблю Тебе від Майамі до Запоріжжя і назад!" - підписав кумедне відео на батутах шоумен.

У розділі "сторіс" именьица показала перші щасливі фото з дня народження. Вона позує у вітальні, прикрашеній кульками, на дружині Влада – червоний світшот і стильні короткі джинсові шорти. Лілія з цікавістю розбирає подарунки на столі, дбайливо приготовані для неї чоловіком та друзями.

До речі, в кадрі випадково промайнуло обличчя сина Ліліани і Влада, який поцілував свою маму-іменинницю в честь свята.

Фото: дружина Влада Ями (instagram.com/liliya_yama)

Варто зазначити, що незважаючи на особливу дату, хореограф і його дружина відправилися на пробіжку. Вони одягалися в зручну спортивну форму і разом з другом Дмитром вирушили займатися спортом.

Нагадаємо, що Влад Яяма з дружиною каталися по Майамі в розкішному червоному Ferrari і насолоджувалися американською відпусткою.