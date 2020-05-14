ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Vlad Darwin зворушливо привітав співачку Alyosha з Днем Народження (ФОТО)

Lite » Новини шоу-бізнесу 14.05.2020 - 16:33
Vlad Darwin зворушливо привітав співачку Alyosha з Днем Народження (ФОТО)
Vlad Darwin і Alyosha (фото: прес-служба)

Більше 10 років взаємної підтримки і довіри

Співак і композитор Vlad Darwin опублікував на своїй сторінці в Instagram оригінальне привітання Alyosha з Днем народження. Дарвін зібрав в один пост добірку спільних фото з артисткою за 10 років і зворушливо підписав кожне.

«Якби я міг згадати все))) Згадати все, що нас об'єднувало і продовжує об’єднувати у творчості, любові до людей і музики. Це лише частина нашої спільної історії. Більше ніж 10 років взаємної підтримки та довіри. Дякую тобі за цінні уроки життя, за натхнення, за дружбу.

Ти й сьогодні продовжуєш навчати мене партнерству, стійкості та простим радощам життя. Я хочу тобі побажати тої самої божественної гармонії, що наповнює вітрила. Пливи по життю красиво – в оточенні щасливої родини, надійних друзів і вдячних прихильників твоєї творчості. Залишайся собою – сміливою, як виклик долі, чесною, як травнева злива, стрімкою, як пташка в небі! Попереду найцікавіше!» – привітав співачку Влад Дарвін.

Таке привітання для Alyosha не залишило підписників артиста байдужими. Фоловери Влада приєдналися до привітань та побажали співачці творчих успіхів і здоров'я.

Нагадаємо, що Vlad Darwin і Alyosha пов'язує спільна творчість – їх пісні «Ти найкраща», «Больше чем любовь», «Пірнай», «Торнадо» стали хітами та завоювали серця тисяч шанувальників. У грудні 2019 року артисти випустили дуетний альбом «Золота середина», з аншлагом пройшов їх концерт в столиці, у Жовтневому палаці.

Автор: Юля Петрова

Теги Новини України певецдень рожденияAlyosha
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся