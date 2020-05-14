Vlad Darwin зворушливо привітав співачку Alyosha з Днем Народження (ФОТО)

Vlad Darwin і Alyosha (фото: прес-служба)

Більше 10 років взаємної підтримки і довіри

Співак і композитор Vlad Darwin опублікував на своїй сторінці в Instagram оригінальне привітання Alyosha з Днем народження. Дарвін зібрав в один пост добірку спільних фото з артисткою за 10 років і зворушливо підписав кожне.

«Якби я міг згадати все))) Згадати все, що нас об'єднувало і продовжує об’єднувати у творчості, любові до людей і музики. Це лише частина нашої спільної історії. Більше ніж 10 років взаємної підтримки та довіри. Дякую тобі за цінні уроки життя, за натхнення, за дружбу.

Ти й сьогодні продовжуєш навчати мене партнерству, стійкості та простим радощам життя. Я хочу тобі побажати тої самої божественної гармонії, що наповнює вітрила. Пливи по життю красиво – в оточенні щасливої родини, надійних друзів і вдячних прихильників твоєї творчості. Залишайся собою – сміливою, як виклик долі, чесною, як травнева злива, стрімкою, як пташка в небі! Попереду найцікавіше!» – привітав співачку Влад Дарвін.

Таке привітання для Alyosha не залишило підписників артиста байдужими. Фоловери Влада приєдналися до привітань та побажали співачці творчих успіхів і здоров'я.

Нагадаємо, що Vlad Darwin і Alyosha пов'язує спільна творчість – їх пісні «Ти найкраща», «Больше чем любовь», «Пірнай», «Торнадо» стали хітами та завоювали серця тисяч шанувальників. У грудні 2019 року артисти випустили дуетний альбом «Золота середина», з аншлагом пройшов їх концерт в столиці, у Жовтневому палаці.

Автор: Юля Петрова