Як у вас смачно і багато всього: Регіна Тодоренко показала, що їсть на сніданок

Шанувальники оцінили різноманітність і багатство столу телеведучої
Регіна Тодоренко радіє послабленню карантину, адже тепер можна відправлятися на прогулянки з синочком і за межі своєї ділянки. Телеведуча регулярно ділиться новинами та фото зі свого життя з шанувальниками в мережі і розповідає про успіхи Майкла, якому нещодавно виповнилося 1,5 роки. А на новому кадрі в своєму Instagram зірка показала, як виглядає її сніданок, неабияк вразивши фоловерів.
На знімку 29-річна Регіна сидить за накритим столом у білій футболці. Волосся вона зібрала в хвіст, а на її обличчі немає ні краплі макіяжу. А от різноманітність їжі на столі вражає - там є і миски з ягодами, і апетитні круасани, і горішки, і різні солодощі.
"Доброго ранку", - лаконічно підписала пост знаменитість.
Регіна Тодоренко показала свій ідеальний смачний сніданок (фото: instagram.com/reginatodorenko)
Користувачі мережі оцінили сніданок Тодоренко і зазначили, що з таким столом ранок справді добрий.
Скріншот коментарів
Нагадаємо, раніше квітуча Регіна Тодоренко влаштувала майстер-клас по садівництву і посадці овочів в цікавому відео.
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Автор: Lite