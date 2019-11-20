"Бачу, як переодягаються танцівниці": DZIDZIO зізнався, яка жіноче білизна його захоплює

Популярний артист DZIDZIO на зйомках шоу "Привіт, 20-ті!", яке канал "Україна" покаже ввечері 31 грудня, відверто зізнався, яка жіноча білизна не викликає у нього захоплення і що б він порадив дівчатам при виборі новеньких трусиків. Улюбленець мільйонів, мегапопулярний DZIDZIO розповів, що бачив в своєму житті багато красунь і має, з чим порівняти. Чоловік час від часу виступає з балетом і полюбляє спостерігати за красунями у роздягальні, та навіть має, що порадити дівчатам у виборі спідньої білизни.

"Ну оті шнурки мені, якщо чесно, не подобаються, бо є різні дупи, а воно не завжди пасує! Я оце дивлюся, як вони їх одягають і не бачать, що воно їм не личить, а краще підібрати інакші, класичніші. Є такі труси, які роблять дупцю кривою, не симпатичною – от я це бачив. Але як це не бачать дівчата деколи? Ну, то вже їхні проблеми. Дівчата, перед тим, як вдягати трусики, дивіться в дзеркало – уххх", – сміючись, поділився DZIDZIO з журналістами каналу "Україна".

Фото: instagram.com/dzidzio

Та незважаючи на те, що артист бачив у житті багато усілякого, були і такі моменти, що змушували його червоніти:

"Просто я ж бачу, як перевдягаються танцюристки – я ж надивився на дупи! Огого! Я ж виступав не тільки з танцюристками, а ще і з дівчатами, які виступають топлес! Так, я заходжу до них, а вони пороздягалися і кажуть: "Дзідзь, а можеш нам фонограму запустити?", а мені слина у горлі стала і я не знаю, що робити, кажу: "Та можу". Ух, надивився я тоді!", – поділився DZIDZIO за лаштунками новорічного шоу "Привіт, 20-ті!".

Нагадаємо, режисером-постановником святкового шоу "Привіт, 20-ті!" став Герман Ненов. Для кожного артиста команда проекту приготувала яскраві постановки. Глядачів чекають номери з використанням сучасних мультимедійних технологій доповненої реальності, масові постановки за участю понад півсотні людей. Багато номерів будуть дуже ризиковані й навіть небезпечні. Виробництвом грандіозного проекту займається компанія Star Media.

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