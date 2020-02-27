Вітвіцька, Сейтаблаєв, Даугуле і інші зірки на прем'єрі фільму "Проти всіх ворогів: історія Джин Сіберг"

26 лютого у кінотеатрі «Оскар» (ТРЦ Gulliver) відбулася прем'єра фільму «Проти всіх ворогів: історія Джин Сіберг».



Першими стрічку побачили: Соломія Вітвіцька, Тоня Ноябрьова, Ольга Шурова, Ахтем Сейтаблаєв, Олексій Дівєєв-Церковний, Денис Іванов, Данило Бєлих, Анастасия Даугулє, Олексій Тритенко, Вячеслав Соломка, Олена Смірнова та багато інших.

Проти всіх ворогів: історія Джин Сіберг — про фільм

Український трейлер

Це історія однієї акторки, зірки Французької Нової Хвилі — Джин Сіберг. Вона не була схожа на інших представниць своєї професії, адже мало хто в 60-і роки ХХ століття виступав за права темношкірих, крім. Сіберг була з тих активісток, хто готовий був віддати всю себе заради справедливості. Чим же це обернеться для її кар'єри і життя?

Зіркові гості прем'єри

Соломія Вітвіцька

Тоня Ноябрьова

Ахтем Сейтаблаєв

Ольга Шурова

Олексій Дівєєв-Церковний

Анастасія Даугуле

Слава Соломка

Олексій Тритенко

Олена Смирнова

Даша Коломієць

Данило Білих

Фото: Кирило Авраменко