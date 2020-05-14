Віталій Козловський розповів, кому купив квартиру в Києві

Віталій Козловський (фото: instagram.com/vkozlovskiy)

На такий жест Козловський зваживс не просто так

Співак Віталій Козловський зробив дорогий подарунок, про що розповів у прямому ефірі в Інстаграм програми «Зірковий шлях», яка виходить на каналі «Україна».

Віталій Козловський купив житло рідній людині.

«У кінці минулого року я вирішив, що потрібно перевезти батька зі Львова до столиці, щоб у нього був той нагляд і догляд, який необхідний людині в літньому віці, - сказав співак в ефірі «Зіркового шляху», який виходить на каналі «Україна». - Батькові недавно виповнилося 73 роки. І зараз, коли триває карантин, я розумію, що вчинив тоді дуже своєчасно».

Рішення залишити рідний Львів і відправитися в столицю батькові Віталія Козловського далося непросто.

«Уявіть, він прожив 45 років в одному і тому ж будинку, а потім син сказав: «Батя, давай переїжджай», - поділився співак в інтерв'ю «Зірковому шляху», який виходить на каналі «Україна». - Але у мене з батьком дуже хороші відносини. Ми друзі, тому він мені довіряє і в той момент навіть не сперечався: переїжджати чи ні».

Весь цей час Віталія Козловського підтримував саме його батько.

«Коли на Великдень у батька дуже сильно піднявся тиск, то в такому стані явно не до веселощів, а він продовжував жартувати і сміятися з себе. І всі, дивлячись на нього, теж почали посміхатися, - поділився з «Зірковім шляхом» Віталій Козловський на каналі «Україна». - Я говорю йому: «У мене, в хорошому сенсі слова, шок, як ти сприймаєш світ і як любиш життя. Тому що тобі було дуже погано, а ти все одно веселився і жартував».

Що стосується придбання квартири для батька, то співак не бачить в цьому нічого дивного.

«Це обов'язок кожного - зробити для батьків максимально те, що від тебе залежить, - пояснив Віталій Козловський в ефірі «Зірковому шляху», який виходить на каналі «Україна». - У мене була така можливість - купити квартиру, я так і зробив для рідної людини».

Автор: Юля Петрова