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Віталій Козловський зізнався, що вирушить підкорювати Голлівуд після карантину

Lite » Новини шоу-бізнесу 12.05.2020 - 16:18
Віталій Козловський зізнався, що вирушить підкорювати Голлівуд після карантину
Віталій Козловський (фото: instagram.com/vkozlovskiy)

Козловський також чекає повного завершення карантину

Співак Віталій Козловський планує поїхати в Голівуд, про це розповів у прямому ефірі в Instagram програми «Зірковий шлях», яка виходить на каналі «Україна».

Співак Віталій Козловський поділився, в якому місті його чекають після карантину.

«Я відзначав Новий рік у Лісабоні, де є прекрасне місце під назвою мис Рока. Це найзахідніша частина Європи, - розповів співак «Зірковому шляху». - Там неймовірні ландшафти, простір, океан. Подивишся - дух захоплює!»

Є ще одне місце, куди Віталій Козловський планує знову вирушити, коли закінчиться пандемія, а саме в Лос-Анджелес.

«Я розумію, що це дуже розпіарене місце, але коли ти бачиш на Голлівудських пагорбах напис Hollywood, то всередині з'являється стільки емоцій! - поділився співак під час прямого ефіру «Зіркового шляху». - Здавалося б, відомий напис зроблено зі звичайної фанери, але ти перебуваєш у захваті, тому що нарешті-то доїхав до цього класного місця, де з'явилося стільки талановитих зірок і було знято дуже багато фільмів. Це одне з небагатьох місць, звідки мені не хотілося їхати».

Поїздка не за горами, тим більше що Віталія Козловського там з нетерпінням чекають.

«Коли закінчиться карантин, я збираюся знову полетіти до Лос-Анджелесу, - поділився співак планами з підписниками «Зіркового шляху». - Тим більше що у мене там багато друзів! Наприклад, моя колега і хороша подруга Міка Ньютон. Вона постійно запрошує мене в гості».

Нагадаємо, раніше Віталій Козловський зізнався, чи був у нього інтим втрьох.

Теги Новини України Віталій Козловський
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