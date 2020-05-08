Віталій Козловський зізнався, був у нього інтим втрьох

Співак Віталій Козловський у прямому ефірі в Instagram програми «Зірковий шлях», яка виходить на каналі «Україна», відповів на інтимні питання.

Під час прямого ефіру одна з підписниць «Зіркового шляху» запитала співака: «Чи був у вас секс утрьох?»

Віталій Козловський згадав рядки відомої пісні: «Там, де двоє - там весілля. А де Троє - Перші ягоди журби». З пісні слів не викинеш, тому такого «ля труа» у мене не було, - сказав співак «Зірковому шляху» і додав: - А ось у творчому житті «ля труа» можливо. Наприклад, коли з кимось записуєш пісню».

Наступне провокаційне запитання від підписників знову стосувався інтимного життя артиста: «Чи були у вас еротичні фантазії?»

На що Віталій Козловський відповів «Зірковому шляху»: «Було б дивно, якби я сказав: «Ні, ви що! Я про таке навіть не думаю! У мене взагалі немає фантазій на цю тему, - і додав: - У мене якраз є фантазії. Нудьгувати не доводиться. Тому потрібно лише бажання все це реалізовувати не тільки в своїй уяві, а й наяву».

Коли мова зайшла про його орієнтацію, про яку теж предостатньо чуток і розмов, артист відповів під час ефіру «Зірковому шляху»: «Якщо люди цікавляться, значить, їх це хвилює. Мені все одно: кажуть вони про це чи ні».

Нагадаємо, раніше Козловський несподівано зізнався, як рада дочки Ольги Сумської врятував його розбите серце.