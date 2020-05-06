Віталій Козловський поділився лайфхаками, як "змусити" чоловіка дарувати подарунки

Співак Віталій Козловський легко робить подарунки жінці, але тільки, якщо вона йому по-справжньому дорога, про це він ексклюзивно повідомив у прямому ефірі в інстаграм програми «Зірковий шлях» на каналі «Україна».

Під час прямого ефіру для програми «Зірковий шлях» на каналі «Україна» співакові Віталію Козловському поставили чимало цікавих запитань. І одно з них про знаки уваги: «Як змусити кохану людину робити подарунки?»

«Чоловік сам повинен до цього прийти, - сказав співак під час ефіру в інстаграм програми «Зірковий шлях». - Я знаю одне: коли ти по-справжньому любиш жінку, тобі постійно хочеться її дивувати і робити якісь приємні сюрпризи. Тому чоловік сам повинен бути мотивований створювати для своєї коханої свято практично кожен день».

При цьому співак додав, що бувають різні люди. Деякі навіть не замислюються, що потрібно робити сюрпризи, щоб порадувати того, кого любиш.

«Наприклад, флегматики, які не розуміють простих істин, що коханій жінці буде приємно отримати навіть недорогий подарунок, - сказав Віталій Козловський підписниці «Зіркового шляху». - Якщо це так, то тоді жінці можна першій зробити йому подарунок зі словами: «Тобі приємно? Ось і я теж люблю отримувати подарунки».

І наостанок Віталій Козловський дав ще кілька порад.

«Я знаю точно, що коли любиш, то хочеться дивувати, робити щось приємне тій жінці, яка тобі не байдужа. Тому або робіть висновки, чи вчиніть так, щоб чоловік вас приревнував, - запропонував співак під час ефіру в інстаграм програми «Зірковий шлях». - Це теж дуже ефективно».