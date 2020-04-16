Віталій Козловський і Павло Зібров зізнались, що люблять великі сідниці

Напередодні Великодня телеканал «Україна» покаже грандіозний концерт «Українська пісня року», який вийде в ефірі в суботу, 18 квітня, о 20:45. У ньому виступлять найпопулярніші артисти, серед яких співаки Віталій Козловський та Павло Зібров. На знімальному майданчику концерту вони відверто розповіли, чи приваблюють їх жінки, які покращили свою зовнішність за допомогою хірургічного втручання.

Жінки у всьому світі намагаються наблизитися до стандартів краси різними способами. Та поки одні заради красивої фігури пітніють у спортивному залі, інші лягають під ніж пластичних хірургів та вставляють у сідниці імпланти. Співак Віталій Козловський не в захваті від такої процедури.

«Я ніколи такого на власні очі не бачив. Здається, у Кім Кардашіан вони вставлені. Не знаю, як це у житті на дотик. Я вважаю, що можна вдаватись до якихось покращень себе, але щоб це виглядало натурально. А не коли все гіпертрофовано – пишні губи, зовсім малесенький носик, великі груди і велика с*ака. А от природні великі сідниці, які стали такими завдяки спорту, мені подобаються», – зізнався Віталій Козловський за лаштунками концерту «Українська пісня року».

А от головний вусань країни Павло Зібров ще той знавець жіночої вроди. Артист каже – будь-які хірургічні втручання у зовнішність бачить неозброєним оком.

«Ми всі любимо натуральне – харчування, напої, воду джерельну. Так і жінка повинна мати натуральні груди, сідниці. Тоді це красиво. Я професіонал у тому – мені не потрібно торкатися руками, я очима бачу, якщо є втручання – у губи, щічки чи попу. Мені дуже подобаються натуральні сідниці. Якщо вони великі та естетичні – чому ні? Бо є прямі фігури, і це не цікаво, а є з формами – великі по 90 кг, але сталі, зі стегнами, то це безумовно красиво. Хто сказав, що має бути 90-60-90? Як говорить моя донька Діанка, половина худих і половина повненьких – вони всі мають право бути такими і почуватися королевами», – прокоментував Павло Зібров в інтерв'ю програмі «Зірковий шлях».

Як повідомлялося раніше, національна музична премія «Українська пісня року» була започаткована у 2004 році Михайлом Поплавським, а у 2019-му партнером заходу став співак Олег Винник. Артисти кажуть – об’єдналися, бо вболівають за українську пісню.

У концерті виступлять найяскравіші зірки українського шоу-бізнесу, серед яких: Олег Винник, NK Настя Каменських, DZIDZIO, Сергій Бабкін, Наталія Могилевська, Michelle Andrade, Віталій Козловський, TARABAROVA, MELOVIN, Павло Зібров, Михайло Поплавський, KHAYAT, DILEMMA та LAUD.