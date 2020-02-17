Вікторія Маремуха розповіла, як познайомилася зі своїм нареченим-французом і прогнала його зі спільної квартири

Ведуча рубрики «Ексклюзив» у програмі «Ранок з Україною», екс-учасниця проекту «Топ-модель по-українськи» Вікторія Маремуха нещодавно стала нареченою. В ексклюзивному інтерв'ю каналу «Україна» дівчина зізналася, чому тривалий час не приймала залицяння чоловіка і який непростий шлях пройшла закохана пара.

Чотири роки тому зірка програми «Ранок з Україною» переживала любовне розставання. Дівчину з усіх боків підбадьорювали друзі. Вікторія каже: після розриву стосунків їй взагалі нічого не хотілося, а на хлопців вона й дивитись не могла. Розважити подругу все ж узявся найкращий друг Рома. Він активно «сватав» Віку за товаришів. А на одній з вечірок познайомив з іноземцем – французом Луї. Дівчина пригадує – залицяння незнайомця страшенно її дратували:

«Я взагалі на нього не звертала уваги. І кожнісінький раз, коли він до мене підходив типу «О, привіт! Та-та-та…», він мене дратував. І я робила постійно такий вираз обличчя, мовляв «Рома Рома, забери його! Він мене так дратує!» – поділилась першим враженням про майбутнього нареченого Вікторія Маремуха.

Вікторія Маремуха і Луї

Півтора місяця спілкування ситуації не змінили. Отож Луї пішов ва-банк – запросив непідкупну Віку на романтичне побачення.

«Ми вже виходили з бару, по східцях піднімалися, він мене зупинив і поцілував! Ви не повірите, але в той момент я наче почула голос зверху чи що це було – «це твій чоловік», – зізналась ведуча в інтерв’ю «Ранку з Україною».

Далі було спілкування в соціальних мережах, прогулянки, подарунки. Віка каже, що найскладніше в стосунках було подолати мовний бар'єр, а особливо – сваритися англійською. Тож з’ясовуючи стосунки, вона переходила на російську мову з міцним слівцем.

З усмішкою дівчина пригадує і знайомство Луї з її родичами. Пара приїхала до батьків на Великдень, і закохані пішли до церкви.

«Ніхто не дивився на того батюшку. Ніхто не дивився на ті яйця. Всім було цікаво – Віка привезла француза!» – пригадує реакцію людей дівчина в ефірі каналу «Україна». Вікторія зізнається – були й перешіптування, і зацікавлені погляди. Луї сподобався родичам і друзям дівчини, підкупив галантністю та простотою.

Фото: «Україна»

Та був у стосунках пари момент, який поставив під сумнів їхнє майбутнє. Віка дізналась про колишнє обранця. «У нього в кожній країні було по дівчині. До того ж, вони одна про одну знали, і всіх все влаштовувало», – приголомшила зізнанням дівчина ексклюзивно в інтерв’ю каналу «Україна» і додала, що найбільше боялася зради. Одного разу навіть прогнала Луї з їхньої спільної квартири.

Але чоловік не здався і довгий час переконував кохану, що вона – єдина у його житті. А наприкінці минулого року француз зважився на пропозицію руки та серця – і Віка відповіла «Так».