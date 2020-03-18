Вікторія Булітко розповіла про коханого і зізналася, за якої умови вийде заміж

Будь-яку інформацію про свого коханого Вікторія Булітко ретельно приховує. Та в рубриці «Кава з перцем» програми «Зірковий шлях», яка виходить на каналі «Україна», акторка і учасниця Танців з зірками 2019 розповіла про свого коханого і про плани стати матір'ю.

Виявляється, пара живе у цивільному шлюбі вже не перший рік. Коханий Вікторії займається програмуванням.

«Він працює в IT. І танцями, до речі, займався колись, і на барабанах грав у групах. Ми живемо разом уже більше 5 років, – поділилася Вікторія Булітко і додала, що поки в РАЦС пара не збирається. – Мені здається, якщо людям добре, вони можуть жити разом добре. А ні – то й не треба жити разом. І не важливо, розписані ви чи ні».

Акторка говорить, що на зйомках переміряла вже досить весільних суконь. Вона не з тих дівчат, які дуже поспішають стати дружиною.

«Щоб мене затягнути заміж, потрібно все влаштувати і сказати – ось таке-то число, в такий час там-то бути. Можливо, тоді я прийду і вийду заміж», – зізналася Булітко в рубриці «Кава з перцем» програми «Зірковий шлях».

Утім, питань близьких людей про те, коли вона все-таки збирається стати матір'ю, артистці уникати не вдається.

«Ну є, багато хто говорить. І навіть родичі, всі переживають. В основному жіночий рід хвилюється через те, що час йде, бозна, щоб встигнути», – зазначила акторка.

За словами Вікторії, її коханий не говорить натяками про те, що хоче дитину, а вивчає це питання з медичної точки зору.

«Він не натякає, він усе прекрасно розуміє. Вивчає медицину, що радять, що ні. Мені б більше хотілося, аби це був сюрприз, щоб я так: «Ой, а я, виявляється, завагітніла випадково». А не прямо щось робити спеціально», – відверто розповіла Булітко в інтерв'ю каналу «Україна».