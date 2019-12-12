Вікторія Бекхем показала бездоганну фігуру і дала поради щодо тренувань на свята

Вікторія Бекхем (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Зірка вчить правильно розподіляти навантаження

Вікторія Бекхем завжди любила активний спосіб життя. Вона не уявляє свого дня без ранньої пробіжки, серії вправ або розтяжки, які заряджають енергією і підтримують тіло у тонусі. Цього разу, окрім яскравого фото на своїй сторінці в Instagram, зірка вирішила порадувати і порадами напередодні різдвяних і новорічних свят.

Вікторія у відмінній формі! (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Вікторія опублікувала фото, де позує в білому топі і легинсах, які доповнила сірими кросівками і чорною бейсболкою. Цей образ підкреслив стрункість і рельєфність фігури 45-річної знаменитості, а також її знамениту гнучкість, зробивши неймовірно привабливою. "Раннє ранкове тренування. @tracyandersonmethod На цьому тижні я ділюся своїми кращими радами з фітнесу та велнесу для відпочинку на #worldofVB xx VB", – написала ікона стилю.

Вікторія обожнює працювати щодня (фото: instagram.com/victoriabeckham)

На сайті ж розповіла докладно про тренування в цей непростий для фігури період. "Я не побоюся сказати, що я дійсно одержима своїми тренуваннями, – каже Вікторія. – Це єдине, що я дійсно роблю для себе". Харчування тіла і розуму – перше і найголовніше правило бездоганної зовнішності зірки. Що стосується свят, вона не збирається прибирати фізичне навантаження зі свого життя, але планує зробити їх більш помірними.

І результат вражає! (фото: instagram.com/victoriabeckham)

"Я все ще буду тренуватися на Різдво. Не так багато, але бігати я буду кожен день", – говорить бізнесвумен і віддана прихильниця бігової доріжки і тренувань у свого улюбленого фітнес-інструктора Трейсі Андерсон. Після цього вона відправляється готувати багатий поживними речовинами сніданок. Кращої основи для початку продуктивного дня не придумаєш!

Беремо приклад! (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Також Вікторія підкреслила, що в період свят набагато важливіше не перевантажувати себе, а знайти баланс між тим, щоб бути здоровим, але і трохи розслаблятися. Крім фітнесу, вона, приміром, обожнює просту планку. "Вам не потрібно нічого, окрім підлоги", – каже знаменита красуня, яка виконує чотири двохвилинних сету кожен день. "Вони дійсно гарні для вашої основної сили". Наостанок зірка дала пораду: "Ми працюємо так старанно, що можна себе нагородити, – каже вона. – Розслабтеся і відпочиньте". Але тільки після ваших планок!