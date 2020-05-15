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Віктор Винник і МЕРІ відзняли кліп на відомий шлягер 20-х років

Lite » Новини шоу-бізнесу 15.05.2020 - 12:44
Віктор Винник і МЕРІ відзняли кліп на відомий шлягер 20-х років
Віктор Винник (фото: прес-служба)

Пісня і відео стануть першими доробками з майбутнього альбому Віктора Винника і МЕРІ, над яким команда нині активно працює.

Нещодавно Віктор Винник і МЕРІ записали кавер на популярний шлягер 20-х років минулого століття – пісню «Бувай ми здорова». На думку музикантів, пісня вдалася, а тому вирішили відзняти на неї кліп.

До співпраці запросили давнього друга і відеографа МЕРІ, режисера Олега Бачинського. Аби передати настрій і атмосферу Львова міжвоєнного періоду, учасники гурту перевтілились у знаменитих львівських батярів.

«Задум кліпу дуже простий і полягає в емоційних образах, які підкреслюють зміст пісні. Все це вкупі з галицькою «ґварою», діалектом тих часів, створює особливий настрій і неповторний романтичний шарм старого Львова», - кажуть музиканти.

До слова, ідею записати пісню підкинула радіостанція «Люкс FM Львів», яка започаткувала проект переспівів давніх галицьких пісень на новий лад.

«Такі проекти потрібні ще й для того, аби донести новим поколінням пісенно-історичну спадщину і тим самим продовжити життя цим унікальним творам. Адже, незважаючи на те, що ці пісні з категорії «ретро», вони дуже сучасні і не заслуговують на забуття», - наголошує фронтмен гурту Віктор Винник.

Презентацію кліпу було заплановано до дня міста Львова, але карантин вніс свої корективи.

Автор: Юля Петрова

Теги Новини України песнипевецклип
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