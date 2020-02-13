Віка з НеАнгелів в "цитрусовому" купальнику похвалилася хвилюючими вигинами

Співачка поділилася ранковими секретами краси
Вікторія з групи НеАнгели невпинно радує шанувальників гарячими фото з райського куточка Землі. У січні дівчина відпочивала на Мальдівах і влаштувала собі "перезавантаження", на час відмовившись від соцмереж. Тепер вона буквально завалила мереж кадрами в різних купальниках на тлі екзотичних пейзажів.
Так, вона показала черговий барвистий фотосет, на якому позувала в небесно-блакитному монокіні із зображенням соковитого лимона на грудях. Особливу увагу співачка приділила вибору аксесуарів – у вушках у Вікі красуються темно-сині акуратні сережки. Її мокре волосся розпатлане, на деяких фото вона позує з сонячними окулярами.
Під знімками артистка вирішила подлиться з шанувальниками своїми ранковими ритуалами краси.
Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)
"Правильний настрій з ранку задає настрій на весь день. Мій ранок починається зі склянки води з лимонним соком. Додатково до цього розведений у воді лимонний сік чудово втамовує спрагу і може підвищити апетит. Також вважається, що такий напій допомагає очистити організм і налагодити обмін речовин. Легка розтяжка для спини. І тільки потім душ, сніданок і розподіл планів на день", - зізналася вона.
Шанувальники оцінили стройну фігуру і ефектну зовнішність спокусливої зірки.
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Нагадаємо, що Вику з НеАнгелів розкритикували за вибір купальника – дівчині повідомили, що золотистий купальний костюм невдало сидить на її прекрасній фігурі.