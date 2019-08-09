Віка з НеАнгелів розкрила секрет вдалих пляжних фото

Шанувальники оцінили лайфхак, а також чудову фігуру співачки
Українська співачка з групи НеАнгели Вікторія Смеюха, яка в цей раз не полетіла в заморські країни, а вибрала для відпочинку вітчизняний курорт на чорноморському узбережжі, поділилася черговою порцією сонячних фото з Одеси. На них дівчина позує в грайливому купальнику з воланами яскраво-жовтого кольору з принтом у троянди. Не забула Віка і про головний убор, обравши в якості захисту від сонця стильну кепку з написом Friday, яка натякає на відпускний настрій знаменитості.
Життєрадісна Вікторія Смеюха на пляжі в Одесі (фото: instagram.com/vikanablack)
Проте Віка вирішила не зупинятися на розміщенні в Instagram просто гарних знімків, а зробила свій пост максимально корисним підписникам, розкривши секрет, як залучити найбільшу кількість чайок в кадр і зробити його більш атмосферним і унікальним.
"Секрет вдалого фото з чайкою - шматочок пахлави, вміло захований в руці", - поділилася співачка самостійно придуманим лайфхаком.
Віка Смеюха в купальнику в Одесі (фото: instagram.com/vikanablack)
Шанувальники оцінили задумку знаменитості, похваливши її за прекрасний образ і чудову фігуру.
Скріншот: Коментарі до посту Вікторії Смеюхі (instagram.com/vikanablack)
Варто відзначити, що Вікторія досить часто тішить шанувальників своїми креативними фото, які ті з задоволенням копіюють. Так, наприклад, нещодавно вона надихнула підписників серією знімків з червоним літачком, який продається в будь-якій одеській крамничці з сувенірами. Недорога іграшка допомогла співачці створити чудові кадри на набережній, які високо оцінили фоловери.
Ще однією ідеєю вдалих фото Віка поділилася так само з мальовничого куточка України. Дівчина позувала на балконі закутавшись в білосніжне ковдру і зовсім не використала мейкап. Кадри вийшли милими і передали атмосферу свіжості і раннього ранку.