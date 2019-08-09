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Віка з НеАнгелів розкрила секрет вдалих пляжних фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 09.08.2019 - 09:58
Віка з НеАнгелів розкрила секрет вдалих пляжних фото
Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Шанувальники оцінили лайфхак, а також чудову фігуру співачки

 Українська співачка з групи НеАнгели Вікторія Смеюха, яка в цей раз не полетіла в заморські країни, а вибрала для відпочинку вітчизняний курорт на чорноморському узбережжі, поділилася черговою порцією сонячних фото з Одеси. На них дівчина позує в грайливому купальнику з воланами яскраво-жовтого кольору з принтом у троянди. Не забула Віка і про головний убор, обравши в якості захисту від сонця стильну кепку з написом Friday, яка натякає на відпускний настрій знаменитості.

Віка з НеАнгелів розкрила секрет вдалих пляжних фото

Життєрадісна Вікторія Смеюха на пляжі в Одесі (фото: instagram.com/vikanablack)

Проте Віка вирішила не зупинятися на розміщенні в Instagram просто гарних знімків, а зробила свій пост максимально корисним підписникам, розкривши секрет, як залучити найбільшу кількість чайок в кадр і зробити його більш атмосферним і унікальним.

"Секрет вдалого фото з чайкою - шматочок пахлави, вміло захований в руці", - поділилася співачка самостійно придуманим лайфхаком.

 

Віка Смеюха в купальнику в Одесі (фото: instagram.com/vikanablack)

Шанувальники оцінили задумку знаменитості, похваливши її за прекрасний образ і чудову фігуру.

  • Фігурка
  • А секрет вдалої фігури?
  • Вогонь
  • красотуля
  • Фігура карколомна
  • Такої фігури немає ні в кого
  • Шикарна
  • Ніжки просто вау
  • лайфхак
  • Кепочка зчотна!)
  • Красотулька
 

Скріншот: Коментарі до посту Вікторії Смеюхі (instagram.com/vikanablack)

Варто відзначити, що Вікторія досить часто тішить шанувальників своїми креативними фото, які ті з задоволенням копіюють. Так, наприклад, нещодавно вона надихнула підписників серією знімків з червоним літачком, який продається в будь-якій одеській крамничці з сувенірами. Недорога іграшка допомогла співачці створити чудові кадри на набережній, які високо оцінили фоловери.

Ще однією ідеєю вдалих фото Віка поділилася так само з мальовничого куточка України. Дівчина позувала на балконі закутавшись в білосніжне ковдру і зовсім не використала мейкап. Кадри вийшли милими і передали атмосферу свіжості і раннього ранку.

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