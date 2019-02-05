Віка з "НеАнгелів" зізналась у коханні на березі океану

Співачка прогулялася під зливою і на зробила щире зізнання в Португалії

Участница группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха отправилась отдыхать в Лиссабон. Правда, погода артистку не баловала, но это не помешало ей наслаждатся окрестными пейзажами, восхищаться бескрайним зимним океаном, а также искренее признаваться в любви дорогим людям. Об этом она сообщила в Instagram.

В своих "историях" тепло одетая звезда, которая разгуливала среди сочной зелени местного парка в белоснежной кутке с капюшоном и черной шапке, сообщила о том, что на улице льет дождь, но открывающиеся взору ландшафты от этого выглядят не менее красиво.

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

"Сегодня весь день льет очень сильный дождь. Но это никак не меняет ситуацию, которая находится сзади меня. Ах, как чудесно, природа. Посмотрите, какие камни, какие растения и какие мокрые лужи!" - в сердцах воскликнула девушка.

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

После экскурсии по местным достопримечательностям, Виктория отправилась к любимому нею океану, чтобы прогуляться по мокрому пляжу и насладится музыкой волн. Она долго любовалась открывающимися взору видами, а затем решила написать на песке признание в любви своим поклонникам.

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

"Сегодня я нахожусь в потрясающем месте. У огромного, бурлящего океана. Чувствую пространство и широту и все, что наполняет нас энергией. Я хочу сейчас передать привет самым-самым нашим любимым поклонникам "НеАнгелов", и решила сделать для вас сюрприз. Наши поклонники, я вас люблю и помню. Знайте, что ваша Виктория всегда рядом мысленно", - заверила она фанов.

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Ранее Виктория из группы "НеАнгелы" показала смелое фото, на котором она позирует с тиграми.

Напомним, что Виктория Смеюха из группы "НеАнгелы" прогулялась без грамма косметики по одну из богатейших городов Казахстана, который поразил ее своим великолепием.

К слову, Вика из "НеАнгелов" показала закалку, прыгнув прямо в сугроб в одном купальнике.

Видео: РБК-Украина