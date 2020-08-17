Не бачилися 4 роки: Анджеліна Джолі заборонила батькам Бреда Пітта зустрічатися з онуками

Анджеліна Джолі завжди вміла привернути до себе увагу. Якщо не фільмами, в яких вона стала зніматися набагато менше, то судовими розбірками і яскравими виходами у світ. Періодично в мережі також спливають нові чутки про те, як 45-річна зірка проявляє характер у відносинах з близькими та родичами. Виявляється, актриса вже давно не порозумілася з батьками Бреда Пітта, що відбилося на її дітях не кращим чином.

Джолі не пускає дітей до бабусі і дідуся (фото: harpersbazaar.com)

Так, нещодавно мама оскароносного голлівудського красеня - Джейн Пітт - зазначила 80-річчя. Однак на торжестві не було улюблених онуків жінки. Виявляється, тому посприяла сама Джолі. Як розповів виданню The Sun інсайдер, сама актриса завжди була не в найкращих стосунках з мамою колишнього чоловіка, але терпіла її заради родини. Останньою ж краплею стало те, що Джейн мала необережність негативно висловитися про одностатеві шлюби. Прогресивный Анджеліні, яка сама, за чутками, в молодості крутила романи з жінками, така заява вкрай не сподобалося. І після розлучення з Бредом Піттом Джолі заборонила дітям відвідувати дідуся і бабусю.



Екс-подружжя ніяк не може домовитися (фото: скріншот instagram.com/moodlove.1)

Як запевняє джерело, такі зміни не припали до душі ні дітям, ні батькам Бреда Пітта. Тим не менш, вони не бачилися з 2016-го року. Раніше ж вони часто влаштовували затишні сімейні вихідні. «Діти обожнювали бувати у бабусі з дідусем, вони просто сходили там з розуму. У Піттів величезний задній двір, де взимку влаштовувалися катання на санях, а влітку - посиденьки біля багаття», - розповіло наближене до знаменитої сім'ї джерело.