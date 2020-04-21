Від пацанки до панянки-4: учасниця пожертвувала собою заради іншої «пацанки»

Десятий тиждень виявився непростим для всіх учениць Школи леді, оскільки його присвятили темі сім'ї. Дівчатам довелося зустрітися з матерями й відверто зізнатися у своїх образах. Найменш щирою і найбільш відстороненою під час випробувань цього тижня була 20-річна одеситка Вікторія #Синяк Кошутіна.

– Коли Віка залишалася із мамою, а психолога поруч не було, то вона перетворювалася на ту Вікторію, з якою ми познайомилися на початку навчального процесу, – зауважує заступниця директорки Школи леді Катерина Виноградова.

– Вікторія нагадує мені Джокера в жіночому обличчі, – погоджується з колегою директорка Тетяна Мокріді. – Сьогодні – одна, а завтра – інша. Я би радила їй повернутися в реальність, перестати грати і почати жити.

Педагоги Школи леді зауважили, що більшого дати «пацанці» не можуть. Оскільки вона перестала хотіти змінюватися і працювати над собою.

– Коли викладачі назвали моє ім'я, я була здивована, – каже учасниця реаліті Нового каналу Вікторія #Синяк Кошутіна. – Не очікувала, що цього тижня можу поїхати додому саме я. Не знала, куди мені повертатися та що робити.

За однокласницю вступилася Вікторія #Боксерша Альохіна. Минулого тижня «пацанка» стала президентом Школи леді та отримала імунітет. Дівчина вирішила пожертвувати своїм захистом і віддати його Віці #Синяк.

– Цей тиждень виявився дуже непростим для всіх нас, – пояснила вона, – оскільки був присвячений болючій темі – сім'ї. Тому вважаю, що піти цього разу не заслуговує ніхто. Я хочу дати шанс і готова подарувати своє право вето Вікторії #Синяк. Так буде справедливо.

Викладачі погодилися з рішенням «пацанки» і не попрощалися на десятому тижні ні з ким. Але чи зробила висновок Вікторія #Синяк Кошутіна, якій подарували другий шанс? Дивіться у наступних випусках «Від пацанки до панянки» – щопонеділка о 19:00 на Новому каналі!