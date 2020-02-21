Від пацанки до панянки 4: "пацанок" переселили із сараю в монастир (фото)

У цьому році «пацанки» у повній мірі могли відчути на собі приказку: «З грязі – в князі». Спочатку учасниць шоу Від пацанки до панянки 4 сезон відправили ночувати в старий розвалений сарай. Потім вони пройшли випробування болотом. Нарешті брудних і змучених їх доставили в Школу леді.

Дівчата очікували побачити шикарну віллу з басейном, як це було в минулих сезонах реаліті. Але їм виділили справжній замок, побудований французьким архітектором за середньовічним проектом.

– Ми вибрали цю будівлю не дарма, – розповідає керівник проекту Ксенія Бабенко. – Це суперенергетичне місце! Кілька століть тому тут розташовувалася жіноча монастирська школа.

«Секрет» замку налякав «пацанок» не на жарт.

– Я чула, що в монастирях жінки живуть всі в одній кімнаті, як у в'язниці. Їх погано годують і забороняють займатися сексом із чоловіками, – ділиться Аліна #Двєзвєзди Шевченко. – А ще змушують працювати на території, як рабинь!

Але «пацанок» все це омине. Адже жіночі монастирські школи – це не про рабство. Вперше в Україні вони з'явилися ще за часів Київської Русі. І зіграли провідну роль у розвитку сучасної освіти. До речі, в такі школи частенько відправляли на перевиховання неслухняних дівчат. Збіг?

Чи допоможе темне минуле замку подарувати учасницям світле майбутнє – дивіться щопонеділка о 19:00 на Новому каналі в реаліті «Від пацанки до панянки».