Вхід дозволений: Залаштунки світового туру і зоряні привілеї Макса Барських

Макс Барських (фото: прес-служба артиста)

Вперше в історії програми шоу Слава+ знімалося «на виїзді» - у Литві й Білорусі. Саме в цих країнах почав свій другий світовий тур один з головних хітмейкерів СНД Макс Барських!

Знімальна команда шоу стала єдиним блогером, хто був допущений знімати не тільки в суворо відведених місцях, але й там, куди представникам ЗМІ, як правило, вхід заборонено.

Знімальна група прожила з артистом 4 дні, відвідавши концерти музиканта у Вільнюсі та Мінську. Результатом цієї поїздки стала кілька годин відзнятого матеріалу, з якого складається випуск.

Журналісти супроводжували Барських в дорозі з готелю на репетиційну майданчик - за лаштунками під час шоу, відображаючи весь маршрут, який артист щодня долає до свого глядача з країни в країну.

І незважаючи на те, що Макс постає перед глядачем не завжди в "комфортному світі" - не виспавшись, замерзлим, за кілька хвилин до виходу на сцену, через 5 хвилин після шоу, в дорозі - від цього він не менш відвертий з журналістами, а іноді його відповіді навіть шокують.

В інтерв'ю Барських розповів, що незважаючи на свій молодий вік (8 березня артистові виповнилося 30 років) психологічно він відчуває себе років на 40 або 50. А пояснює таку велику різницю наступним чином:

«Я за минулі 10 років встиг зробити дуже багато, прожити емоційно ціле життя, придбав багато життєвого, духовного та емоційного досвіду. І зараз намагаюся прийти до найпростішого - розуміння щастя», - коментує співак.

Також музикант зізнається, що велику роль у його становленні відіграла вулиця і самостійне життя:

«У мене був такий період, коли ми з хлопцями розбивали скла, але в якийсь момент ми роз'єдналися. І я абсолютно не шкодую. Я почав більш творчо мислити і йти у створення чогось», - цей ментальний стрибок стався в момент усвідомлення важливості творчої енергії для Барських.

На питання користується артист зірковими привілеями, музикант відповідає однозначно:

«Ні, звичайно. Я вважаю, що це поганий тон. Це найнижче і принизливе, що тільки може зробити людина, що має якийсь соціальний статус.