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Весна прийшла: томна Тіна Кароль спокусила напівоголеним знімком

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Співачка своєрідно привітала шанувальників з весною

Українська співачка Тіна Кароль, яка нещодавно відреагувала на спалах коронавіруса, закликавши прихильників берегти себе та своїх близьких, вирішила привітати понад мільйонну аудиторію своїх підписників в Instagram з прийдешьною весною.

У перший день весни вона опублікувала чорно-білий кадр, на якому з чарівним поглядом кокетливо оголила плічко. На лаконічному знімку увагу на себе привертає укладка з ефектом мокрого волосся, яке недбало розтріпалося і декілька пасм впали на обличчя Тіни.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Романтичний і разом з тим сексуальний знімок дуже сподобався підписникам зірки, які в черговий раз захопилися красою вокалістки і привітали її з тим, що нарешті в Україну прийшла весна.

  • З Весною, Тіна ! нехай ця пора року буде особливою
  • ах..фигеть
  • Гарний такий початок весни
  • яка ж красива
  • какааяяяя
  • Уля-ля
  • Розквітла
  • З першим днем весни. Фото приголомшливо
  • З Весною сонце!
  • Нехай ця весна буде сповнена радості і творчих успіхів
  • неймовірна
  • З першим днем весни

Нагадаємо, раніше спокуслива Тіна Кароль у боді приголомшила акробатичними трюками у фіналі Нацвідбору.

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