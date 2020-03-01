Весна прийшла: томна Тіна Кароль спокусила напівоголеним знімком

Співачка своєрідно привітала шанувальників з весною
Українська співачка Тіна Кароль, яка нещодавно відреагувала на спалах коронавіруса, закликавши прихильників берегти себе та своїх близьких, вирішила привітати понад мільйонну аудиторію своїх підписників в Instagram з прийдешьною весною.
У перший день весни вона опублікувала чорно-білий кадр, на якому з чарівним поглядом кокетливо оголила плічко. На лаконічному знімку увагу на себе привертає укладка з ефектом мокрого волосся, яке недбало розтріпалося і декілька пасм впали на обличчя Тіни.
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)
Романтичний і разом з тим сексуальний знімок дуже сподобався підписникам зірки, які в черговий раз захопилися красою вокалістки і привітали її з тим, що нарешті в Україну прийшла весна.
Нагадаємо, раніше спокуслива Тіна Кароль у боді приголомшила акробатичними трюками у фіналі Нацвідбору.