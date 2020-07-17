Загадкова матуся: Джіджі Хадід чесно зізналася, чому не розповідає про вагітність

25-річна Джіджі Хадід навесні приголомшила новиною про свою вагітність. Але фанатам залишається лише здогадуватися, як вона протікає – дівчина не ділиться ніякими подробицями. І ось днями модель розповіла в ефірі Instagram, чому вона не поспішає розповідати про свій стан.

«Я отримую дуже багато запитань від своїх фанатів про мою вагітність, – зізналася модель, – але, друзі, прошу зауважити, я вагітна в карантин під час пандемії. Думаю, моя вагітність в цьому випадку – не найголовніше, що відбувається на нашій планеті. Зрозуміло, я ділюся новинами з родичами та друзями, ми разом радіємо новому етапу в моєму житті. Настане час, я все вам розповім, я вас дуже люблю».

Майбутня мама вважає, що увагу соцмереж має в наш час бути зосереджена навколо глобальних проблем, які людству варто вирішити. У той же час Хадід зізналася, що відчуває себе дуже вдячною і за дитину, і за приємні слова та побажання, які летять до неї зі всього світу.

Джіджі приховує свою вагітність (фото: instagram.com/gigihadid)

Ще однією причиною, по якій в інтернеті практично не зустрінеш новину про вагітної Джіджі, за визнанням самої ж моделі, є відсутність бажання... вбиратися для фото.

«Я просто насолоджуюся часом моєї вагітності і не хочу його втратити. І, якщо чесно, у мене немає бажання прокидатися з думкою «мені потрібно виглядати на всі сто, щоб показати себе в соцмережах». Ні, мені подобається бути розслабленою і займатися іншими справами. Знаєте, зараз так спекотно, що я ходжу в аутфите для вагітних, який мені прислав один бренд, і я ним задоволена, що практично не знімаю. Це не реклама, якщо ви мене чуєте і у вас є інші кольори, я куплю все», – сміється модель.

Модель вперше показала животик (фото: instagram.com/gigihadid)

Щоб хоч трохи потішити своїх фанатів, старша Хадід встала з-за столу і продемонструвала вже досить великий живіт. «Багато хто вважає, що я зовсім не виглядаю вагітною на своїх лайвах, – додала модель, – це тому, що я ношу зручні широкі речі, які не стискають живіт і в яких зручно. А взагалі, ось вона я, прямо зараз».

Нагадаємо, що майбутні батьки Джіджі Хадід і її партнер Зейн Малік чекають свого первістка вже в вересні.