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Весняне оновлення: Аліна Гросу ошелешила фанатів новим іміджем

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Співачка з'явилася перед шанувальниками з новою стрижкою

Аліна Гросу нещодавно вже спантеличила шанувальників нібито зміною іміджу - співачка з'явилася на фото з незвичною густий рівною гривкою. Проте пізніше виявилося, що то була лише перука і артистка "гралася" з образами. Однак з приходом весни зірка все ж таки зважилася на реальні зміни в зовнішності і вразила фанів новою зачіскою.

Фото і відео в новому іміджі Аліна опублікувала на своїй сторінці в Instagram. 24-річна знаменитість зважилася на beauty-експеримент – вона вкоротила свою звичну довжину волосся, зробивши подовжене каре, а також застосувала модне фарбування омбре. На знімку Гросу зображена сидячою на стільці в total black луці - чорній сукні з відвертим декольте, а також панчохах і туфлях в тон.

Дівчина також виклала відео з машини, де крупним планом зняла обличчя і нову стрижку.

Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)

"Каре, омбре і день народження @tv_domashniy. Ура. Як вам моя нова стрижка?)" - прокоментувала артистка.

Фолловери почали бурхливо обговорювати нову зачіску Гросу в коментарях - більшості вона припала до душі і вони зазначили, що співачці личить така стрижка і вона виглядає чудово.

  • Тобі дуже личить, чудова
  • Вау ваууу неймовірна. Просто супер
  • Красуня)))
  • Суперррр
  • Красуня наша
  • Дуже гарно
  • Дуже красиво
  • Сексі крихітка
  • Дуже гарний , дуже йде новий образ
  • Дитинко, ти космос))))))
  • З довгими було краще
  • Миленько
  • Ну дуже красива. Тобі так личить це каре. Красуня. Вітаю
  • Дуже йде)
  • Не шкода було обрізати такі шикарні волосся?

Скріншот коментарів (instagram.com/alina_grosu)

Нагадаємо, Аліна Гросу зачарувала яскравим луком в червоних тонах на прогулянці по німецькому місті Баден-Баден.

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