Весняний настрій: Джамала в топі і велосипедках блиснула пружним пресом

Співачка анонсувала вихід нової пісні та кліпу
Співачка Джамала нещодавно вперше їздила на відпочинок втрьох - з чоловіком та маленьким синочком Еміром-Рахманом. До цього з ними завжди їздили няні або їх батьки, які допомагали з дитиною - і зірка зізналася, що без них було досить складно, адже дитина у неї дуже активна і вимагає багато уваги і сил. Незважаючи на це, вони з чоловіком залишилися задоволені канікулами в Єгипті і радували фанатів барвистими знімками. А на п'ятницю, 7 лютого, у артистки заплановано вихід нової пісні та кліпу, та ще й у колаборації!
Джамала анонсувала цю подію, виклавши атмосферні фото. На них виконавиця відображена в яскравому спортивному образі - короткому чорному топі і велосипедках. Вона доповнила аутфит довгим білим плащем і кедами, що не заважає помилуватися на її просто-таки сталевий прес і підтягнуту фігуру.
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)
На знімках зірка біжить по дорозі, а її розпущене волосся ефектно майорить на вітрі.
"Настрій — весна! Чи просто щаслива, що в п‘ятницю порадую вас новою піснею та відео. Як думаєте, з ким буде фіт?" - поділилася з шанувальниками співачка.
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)
Підписники Джамали виявили обізнаність і відразу ж відзначили в коментарях, що дует буде з репершею alyona alyona. Не забули вони і залишити улюбленій артистці теплі відгуки.
Скріншот коментарів (instagram.com/jamalajaaa)
Нагадаємо, Джамала похвалилася унікальним гардеробом з трьох сезонів шоу Голос країни.