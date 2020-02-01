Веселий дует Потап з сином завели мережу запальним танцем

Продюсер підкорив мережу артистичної колаборацією з 11-річним сином
Після одруження на Насті Каменських, Потап не припинив багато часу проводити зі своїм 11-річним сином Андрієм від шлюбу з Іриною Горовою. Продюсер регулярно буває в гостях у колишньої родини, а також їздить з дитиною у відпустку. Приміром, під час відпочинку з Настею в Мексиці він на день з'їздив в сусіднє місто, де була на канікулах екс-дружина з дітьми. Андрій росте дуже артистичним і вже блищав на ТБ в якості ведучого - ну весь у тата!
А в новому відеоролику, який Потап виклав у своєму Instagram, тато і син вражають своїми танцювальними талантами. Одягнені в спортивному стилі, вони демонструють веселий і запальний танець.
Відео: Потап з сином Андрієм (instagram.com/realpotap)
Користувачі мережі залишилися в захваті від такого дуету і залишили багато позитивних відгуків. Багато хто також не забули відзначити, що шоумен помітно схуд і помолодшав і виглядає просто чудово.
"Помолодшав років на 10": Потап похвалився вражаючими результатами схуднення
Скріншот коментарів (instagram.com/realpotap)
Нагадаємо, Потап і Настя Каменських викликали фурор щасливим фото з Мексики.