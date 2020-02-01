Веселий дует Потап з сином завели мережу запальним танцем

Після одруження на Насті Каменських, Потап не припинив багато часу проводити зі своїм 11-річним сином Андрієм від шлюбу з Іриною Горовою. Продюсер регулярно буває в гостях у колишньої родини, а також їздить з дитиною у відпустку. Приміром, під час відпочинку з Настею в Мексиці він на день з'їздив в сусіднє місто, де була на канікулах екс-дружина з дітьми. Андрій росте дуже артистичним і вже блищав на ТБ в якості ведучого - ну весь у тата!

А в новому відеоролику, який Потап виклав у своєму Instagram, тато і син вражають своїми танцювальними талантами. Одягнені в спортивному стилі, вони демонструють веселий і запальний танець.

Відео: Потап з сином Андрієм (instagram.com/realpotap)

Користувачі мережі залишилися в захваті від такого дуету і залишили багато позитивних відгуків. Багато хто також не забули відзначити, що шоумен помітно схуд і помолодшав і виглядає просто чудово.

"Помолодшав років на 10": Потап похвалився вражаючими результатами схуднення

Потапчик схуд. Молодчина

Круті хлопці

Не відрізнити!)

То є дуже круто коли різні покоління вміють бути на одній хвилі

Олексій ви так схудли, супер

Чудовий тато

Усхудал капець! Настя не дає розслабитися

бомбезні

Топ

Синуля на маму дуже схожий

Ой синку сімпатяшка

круто, обожнюю

Позитивчики

Малій очманілий!!!

Скріншот коментарів (instagram.com/realpotap)

Нагадаємо, Потап і Настя Каменських викликали фурор щасливим фото з Мексики.